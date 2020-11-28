Погода в Україні 28 листопада нагадає про швидке наближення зими, більшість людей накриють дощі з мокрим снігом

Таким є прогноз синоптиків, розповідає Politeka.

На західній частині очікуються сніг і часткові дощі, а також різке похолодання до 0-3 зі знаком «плюс» вдень. Ближче до вечора синоптики говорять про -1 і + 2 за Цельсієм.

Аналогічна ситуація буде і на півночі України, де повітря прогріється до 2-5 тепла. Після заходу сонця повітря охолоне до 0-3 зі знаком»плюс". Очікуються дощі з мокрим снігом.

У Києві та передмісті синоптики прогнозують негоду і близько 1-5 на термометрі вдень. Вночі ситуація зміниться: буде від 0 до 3 тепла.

Трохи краща ситуація очікується в центральній частині України. Попри дощі з мокрим снігом, повітря прогріється до 2-11 тепла. Правда вночі синоптики говорять про похолодання до 0-5 градусів за Цельсієм.

Без опадів сьогодні залишаться жителі приморських районів на півдні. Тут "Укргідрометцентр" прогнозує від 4 до 11 тепла вдень, а вночі близько -1+5 градусів.

Частково без дощів зі снігом буде і на сході. Опади будуть лише в Харківській області. Попри це, стовпчик термометра покаже від 5 до 9 градусів тепла. Після заходу сонця похолодає до 2-4 зі знаком «плюс».

Нагадаємо, що Україну накрили перший сніг і різкі заморозки, кадри негоди.

Як повідомляла Politeka, перший сніг і морози вдарять по Україні, названа дата різкої зміни погоди.