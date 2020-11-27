Нынешняя зима удивит украинцев температурными качелями и неожиданным потеплением
Такой прогноз в интервью Фактам рассказал синоптик Владимир Деркач.
По его словам, начало декабря будет ознаменовано редким погодным явлением, которое называют зимнее бабье лето, поскольку в Украине придет потепление.
Календарная зима уже в начале декабря начнется с небольшого похолодания, но потом погода порадует украинцев аномальным теплом для этого времени года.
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"Температура повысится, временами возможны небольшие осадки. К концу первой и в начале второй декады декабря будет наблюдаться небольшое снижение температуры. В середине первого зимнего месяца потеплеет, днем и ночью сохранятся плюсовые показатели температур воздуха", - предупредил Деркач.
Серьезное похолодание, как уверяет синоптик, нужно ожидать ко Дню святого Николая, когда ночью столбики термометров резко упадут ниже нуля.
"Последняя декада декабря ожидается теплой с нетипичной для зимы погодой. Только к концу года возможны незначительные заморозки и снег", - резюмирол авторитетный эксперт в общении с журналистами.
Ранее другие синоптики рассказывали, какую погоду украинцам ожидать в последнем месяце 2020 года.
Средняя температура будет от -3 до +2 градусов, на юге и в Крыму - традиционно теплее. Вероятны сильный ветер, регулярные метели, мокрый снег и гололед.
Синоптики также напомнили, что абсолютный температурный минимум в первый месяц зимы составляет -37 градусов.
Напомним, что Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.
Как сообщала Politeka, первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой смены погоды.