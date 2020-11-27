Нынешняя зима удивит украинцев температурными качелями и неожиданным потеплением

Такой прогноз в интервью Фактам рассказал синоптик Владимир Деркач.

По его словам, начало декабря будет ознаменовано редким погодным явлением, которое называют зимнее бабье лето, поскольку в Украине придет потепление.

Календарная зима уже в начале декабря начнется с небольшого похолодания, но потом погода порадует украинцев аномальным теплом для этого времени года.

"Температура повысится, временами возможны небольшие осадки. К концу первой и в начале второй декады декабря будет наблюдаться небольшое снижение температуры. В середине первого зимнего месяца потеплеет, днем и ночью сохранятся плюсовые показатели температур воздуха", - предупредил Деркач.

Серьезное похолодание, как уверяет синоптик, нужно ожидать ко Дню святого Николая, когда ночью столбики термометров резко упадут ниже нуля.

"Последняя декада декабря ожидается теплой с нетипичной для зимы погодой. Только к концу года возможны незначительные заморозки и снег", - резюмирол авторитетный эксперт в общении с журналистами.

Ранее другие синоптики рассказывали, какую погоду украинцам ожидать в последнем месяце 2020 года.

Средняя температура будет от -3 до +2 градусов, на юге и в Крыму - традиционно теплее. Вероятны сильный ветер, регулярные метели, мокрый снег и гололед.

Синоптики также напомнили, что абсолютный температурный минимум в первый месяц зимы составляет -37 градусов.

Напомним, что Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.

Как сообщала Politeka, первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой смены погоды.