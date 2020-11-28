Погода в Украине 28 ноября напомнит о скором приближении зимы, большинство людей накроют дожди с мокрым снегом
Таким является прогноз синоптиков, рассказывает Politeka.
На западной части ожидаются снег и частичные дожди, а также резкое похолодание до 0-3 со знаком «плюс» днем. Ближе к вечеру синоптики говорят про -1 и +2 по Цельсию.
Аналогичная ситуация будет и на севере Украины, где воздух прогреется до 2-5 тепла. После захода солнца воздух остынет до 0-3 со знаком «плюс». Ожидаются дожди с мокрым снегом.
В Киеве и пригороде синоптики прогнозируют непогоду и около 1-5 на термометре днем. Ночью ситуация изменится: будет от 0 до 3 тепла.
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Немного получше ситуация ожидается в центральной части Украины. Несмотря на дожди с мокрым снегом, воздух прогреется до 2-11 тепла. Правда ночью синоптики говорят про похолодание до 0-5 градусов по Цельсию.
Без осадков сегодня останутся жители приморских районов на юге. Здесь «Укргидрометцентр» прогнозирует от 4 до 11 тепла днем, а ночью около -1+5 градусов.
Частично без дождей со снегом будет и на востоке. Осадки будут лишь в Харьковской области. Несмотря на это, столбик термометра покажет от 5 до 9 градусов тепла. После захода солнца похолодает до 2-4 со знаком «плюс».
Напомним, что Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.
Как сообщала Politeka, первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой смены погоды.