Популярна українська співачка Даша Астаф'єва показала себе у новому стильному образі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Астаф'євої у соцмережі.

Так, на своїй сторінці у соцмережі співачка опублікувала підбірку фото, на яких вона позує у витончених прикрасах. При цьому на одному зі знімків у неї оголені плечі, та вона ніжно торкається своєї шиї рукою.

Астаф'єва на всіх фото стоїть у профіль, щоб було видно її нові прикраси. Доповняє образ макіяж в стилі пінап - яскраві червоні губи, бронзовий рум'янець та червоний манікюр.

"Іноді маленькі деталі можуть не просто доповнити образ, але і створити цілий настрій - жіночний, красивий, витончений..." - написала вона.

В коментарях високо оцінили новий образ української співачки та буквально засипали її компліментами.

"Я люблю Дашу", "Даша! Красиво-чуйна!", "Надихаюча краса", "Красуня", - пишуть у коментарях.

Раніше ми писали, що Даша поділилася фото, на якому позує, накинувши на себе лише одне пальто. Від білизни знаменитість вирішила відмовитися. У момент, коли співачка поправляла зачіску – пальто розкрилося, засвітивши на камеру явно зайве.

Нагадаємо, у леопарді, глибоких декольте і з відкритою спиною: Даша Астаф'єва приміряла свої найгарячіші образи.

Як повідомляла Politeka, пишногруда Астаф'єва обтягнула принади сіткою і потрясла своїм багатством.

Також Politeka писала, що гаряча Даша Астаф'єва без трусиків відчинила пальто, засвітивши найпотаємніше: ні краплі збентеження.