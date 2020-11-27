Популярная украинская певица Даша Астафьева показала себя в новом стильном образе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Астафьевой в соцсети.

Так, на своей странице в соцсети певица опубликовала подборку фото, на которых она позирует в изящных украшениях. При этом на одном из снимков у нее обнажены плечи, и она нежно касается своей шеи рукой.

Астафьева на всех фото стоит в профиль, чтобы были видны ее новые украшения. Дополняет образ макияж в стиле пинап - яркие красные губы, бронзовый румянец и красный маникюр.

"Иногда маленькие детали могут не просто дополнить образ, но и создать целое настроение - женственное, красивое, изящное..." - написала она.

В комментариях высоко оценили новый образ украинской певицы и буквально засыпали ее комплиментами.

"Я люблю Дашу", " Даша! Красивочувственная!", "Вдохновляющая красота", "Красавица", - пишут в комментариях.

Ранее мы писали, что Даша поделилась фото, на котором позирует, накинув на себя лишь одно пальто. От белья знаменитость решила отказаться. В момент, когда певица поправляла прическу – пальто раскрылось, засветив на камеру явно лишнее.

Напомним, в леопарде, глубоких декольте и с открытой спиной: Даша Астафьева примеряла свои самые горячие образы.

Как сообщала Politeka, пышногрудая Астафьева обтянула прелести сеткой и потрясла своим богатством.

Также Politeka писала, что горячая Даша Астафьева без трусиков распахнула пальто, засветив самое сокровенное: ни капли смущения.