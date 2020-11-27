Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, порадувала стильним образом в червоній міні-сукні

Модель продовжує радувати шанувальників новими кадрами на своїй сторінці в Instagram. При цьому останнім часом зірка почала публікувати більш відкриті фото, на яких позує зовсім без білизни або ж в мікро-бікіні, зовсім не приховують гідності. При цьому раніше Гюль ніколи не показувала досить відвертих кадрів.

На фан-акаунтах часто з'являються кадри, на яких Бахарі позує в модних нарядах, що зазвичай рекламує. Наприклад, на одному з таких фото Гюль позувала в червоній міні-сукні, що зовсім не приховувало її достоїнств, а навпаки, підкреслювало їх.

Шостий розмір бюста в акуратному декольте з невеликим вирізом виглядав вельми спокусливо, а довжина самого сукні змогла також показати ніжки моделі з вдалого ракурсу.

Ось що пишуть в мережі:

«Чудово ❤️; гарна; Так приголомшливо 😍; Гарячий🔥🔥; Неповторна «Абсолютно красива»; Червоний холодний; Досконалість ❤; Чудово 😍❤💋; Ти виглядаєш так приголомшливо; Чудово 😍😍😍; Ви просто чудові; Красиво 🌹; Гарна красива 💙💙; Як чудово; Як ти гарно виглядаєш; Да бомба !!! .. 💣 віє небезпекою🔥 😍 💯 👌; чудова😍 🔥 Сексуальна красивая красива».

Ми також писали, що Гюль практично кожен день показує в Instagram різні образи, які приміряє під час відпочинку.

Як видно на фото, красуня з пишними формами не переходить кордонів дозволеного, але любить демонструвати груди в глибоких декольте з оригінальними вирізами. При цьому Бахарі насилу приховує самі форми, адже розміри її бюста часто більше, ніж маленька тканина вбрання, здатна його прикрити.

У чорній сукні з тоненькими вставками з тканини і додатковим вирізом під бюстом Бахарі виглядала дуже спокусливо, а її вдалий вечірник макіяж з акцентом на очі зробив образ ще більш зухвалим.

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