Українська актриса, зірка серіалу "Кріпосна" і переможниця проекту "Танці з зірками" Ксенія Мішина, яка стала героїнею шоу "Холостячка", стала міркувати про долю

Знаменита українка, незважаючи на завантажений графік, знаходить час, щоб поспілкуватися зі своїми шанувальниками, передає Politeka.net.

Мішина порадувала шанувальників новим постом, в якому міркувала на цікаву тему і підкріпила це красивим фото.

Струнка красуня постала в білій облягаючій сукні з великим декольте. Наряд виділив її пишні груди, тонку талію і красиві стегна.

Бюст красиво виглядав в декольте, притягуючи погляд.

У пості красуня стала міркувати про долю.

"Ви вірите в долю? Чи вважаєте, що все вирішене і вже якщо є на те воля всесвіту, то все станеться. Або ж думаєте, що все наше життя це низка випадковостей, які і плетуть мереживо життя? ",- поцікавилася артистка.

Ксенія вважає - життя влаштоване так, що скільки б відповідей люди не отримували, питань завжди залишається більше.

"Як же хочеться, щоб в моменті все було зрозумілим, таким кристально ясним і надійним. Щоб ніколи не сумніватися, не боятися, не включати розум. Жити з чистого серця, веденою лише тотальною довірою до світу і себе", - поділилася актриса.

Зірка думає, що є можливість не сумніватися в подальшому, тільки лише пройшовши тернистий шлях помилок, смутку розчарувань і нездійснених надій.

"Це натяк на те, що вас з Сашею доля не раз зводила😂❤️", "Вау 🤩 💖", "богиня💔", "🔥Красива дуже😍❤️❗", "натхнення !",- прокоментували користувачі мережі.

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