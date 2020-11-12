Переломный момент ждет зрителей шоу "Холостячка" с актрисой Ксенией Мишиной

Как передает Politeka.net, в Инстаграм опубликован анонс четвертого выпуска, который выйдет на телеканале "СТБ" 13 ноября. Судя по кадрам, эфир обещает быть скандальным (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

В частности, Мишина раскроет чудовищную ложь одного из участников проекта, у которого есть ребенок и который отказался от родительских прав. Дабы привлечь к себе особое внимание Ксении (а как известно девушка сама воспитывает 8-летнего сына Платона) молодой человек прибегнул к спекуляции на теме детей. Но, как гласит поговорка, все скрытое становится явным, и он, получается, сам себе подложил свинью.

"Спекуляция, тотальное вранье... Как вообще можно так поступать?, - возмущается на кадрах Мишина. - Ты будешь иметь дело с моими юристами".

Пользователи, обсуждая анонс, тут же предположили, что возможно тем самым "изгоем", который впадет в немилость Ксении, станет 30-летний Назар Дзивульский - дизайнер и бизнесмен из Тернополя. Парень неоднократно акцентировал внимание на том, что у него есть 5-летний сын (кстати, тоже Платон), с матерью которого он не живет, но якобы всячески помогает в воспитании мальчика.

"Думаю це назар"

"Умеют же заинтересовать"

"Скорее всего это Назар, но мне кажется он сможет объяснить что как и почему"

"Це все про НАЗАРА😁😁"

Ранее мы сообщали, публика взъелась на Мишину после ее судейства на проекте "Танці з зірками". Как известно, на каждый эфир приглашают дополнительного судью (из числа бывших участников) - в помощь нынешним танцорам. Но со своей ролью - помощницы - Ксения не справилась.

После семейного танца с отцом Мишина поставила Юлии Саниной 9 баллов, в то время, как даже самые строгие судьи поставили ей 10-ку.

«А Мишина забыла, как сама танцевала? Куда 9? Профессионалка?», «Мишина специально топит?», «Мишина все испортила», «Впервые вижу когда тренер джокер не завышает, а занижает оценки», - прокомментировали пользователи.

Напомним, что Мейхер, впервые показавшая своих дочерей, не смогла сдержать эмоций: "Мои крохи заслуживали тысячу баллов!".

Также Politeka писала, что Сергей Мельник закрутил страстный роман с любимицей Ямы из "Танців з зірками".