Известная украинская актриса Ксения Мишина, ставшая главной героиней шоу "Холостячка" поразила формами в обтягивающем наряде

В прошлом году известная красотка стала победительницей шоу "Танці з зірками", пишет Politeka.net. Звезда вернется на проект в качестве судьи-джокера.

Об этом сообщается на официальной странице "Танців" в Инстаграм.

"В это воскресенье, в «Семейный вечер» актриса присоединится к Владу Яме, Екатерине Кухар и Григорию Чапкису и будет оценивать выступления пар. Признайся, ты ждал возвращения Ксении? 😍", - говорится в посте, к которому прикрепили фото знаменитости.

Ксения позировала в платье телесного цвета, украшенном стразами. Наряд обтянул точеную фигуру артистки, и даже казалось, что звезда позирует обнаженной.

За час пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"О Боже наконец-то. Безумно рада. Ксюша ❤", "Круто 🔥❤️", "Ура.Боже я очень рада 😍😍😍😍", "Урааа😍 наконец-то🔥🔥🔥 класс, бомба💥💥💥", "Даааа очень😘😍", "Конечно", "Богиня😍😍😍 Обожаю ее🧡❤️", "Наконец-то! С нетерпением жду эфира! 😍", "Было бы неплохо, если бы оценивал Джокер по достоинству. Мне не понятно почему все ставят одни 10. Дайте Джокеру ещё хоть пару цифр 😉😂", "Так я ждал возвращения Ксении Мишины она моя любимая участница "Танцев со Звездами 3" в 2019 году ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Ксения Мишина позировала в платье и без белья. Красотка гуляет по улице и рассказывает о вечернем выпуске "Танцев со звездами". Волосы у звезды остались распущены, а образ Ксения дополнила стильными серьгами и цепочкой.

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