Известная украинская актриса Ксения Мишина, ставшая главной героиней шоу "Холостячка", покорила всех во время первого эфира проекта

Так, только вчера, 23 октября прошла долгожданная премьера нового шоу Холостячка, главной героиней которого стала актриса театра и кино, звезда сериала Крепостная Ксения Мишина. Первый эфир прошел достаточно ярко – звезда знакомилась с претендентами на свое сердце и выбрала тех, кто продолжит участие в проекте.

Предлагаем вашему вниманию топ-фото с Ксенией Мишиной по этому поводу. Не только мужчинам «Холостяка», но и ей самой в главной роли нового шоу есть чем удивить.

Талантливая актриса воспитывает одна сына, несмотря на загруженный график, она успевает заниматься ребенком, собой и их здоровьем. Отпуск они всегда проводят в уединении на море.

Ксения победила в одном из сезонов «Танцы со звездами», поэтому ее танцевальному мастерству и упорству можно только позавидовать.

По словам самой Ксении Мишиной, ей нравятся мужчины с татуировками. Однако сама актриса не решается сделать себе тату.

Однажды звезда рассказала, что вполне могла пойти по стопам мамы и стать бухгалтером. Однако желание и мечта стать актрисой были сильнее, и она решила рискнуть, попробовав себя в данной профессии.

Сейчас артистка обеспечивает сына и родителей самостоятельно, поэтому умеет обращаться с деньгами достаточно серьезно.

В сериале «Крепостная» Ксения Мишина сыграла главную роль в драме — Лидию Шефер. Безжалостная, жестокая помещица, которая никогда не щадила крепостных. Но мало кто знает, что после длительных съемок наряды оставляли на теле Холостячки синяки, кровоподтеки и отеки. Вес одного платья мог достигать 10 кг.

Ради эффектной роли и представления своей героини, актрисе даже пришлось пройти специальный мастер-класс по работе с кнутом.

В прошлом году Ксения даже была номинирована на премию «Людина року-2019».

Не так давно Ксения затронула тему полового воспитания и спросила у своих почитателей, что они думают по этому вопросу.

"Сексуальность Как много в этом слове🤪🙃 Жизнь идёт и такие фундаментальные вещи с ее течением раскрываются в нашей жизни все с новых и новых сторон. В детстве, если верить Фрейду, этот аспект закладывает в нас много сценариев, с которыми мы потом будем идти в жизнь. В подростковом возрасте она раскрывает нам душу: все же помнят первую горячу любовь?! Теперь когда я и сама мама я смотрю на это, и с высоты опыта мне становится страшно. То, какой сейчас дети видят эту сторону нашей жизни, не вдохновляет и не успокаивает.

Клипы, доступность фильмов для взрослых, блогеры и стримеры, со всех сторон льётся жуткая искаженная форма того, как выглядит этот на самом деле, священный и сакральный акт. Меня ужасает то, что мозг все сохраняет, все остаётся там. И что потом сформируется из обрывков этой информации? Как мы сможем воспитать, новое счастливое и свободное поколение, если в таком важном вопросе нет культуры, ограничений и правильной образовательной политики ?! ", – написала актриса.

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