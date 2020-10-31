Состоялся 2 выпуск романтического реалити-шоу "Холостячка", на котором актриса Ксения Мишина отправилась на первые свидания с участниками

Как передает Politeka.net, эфир выдался богатым на события.

Согласно сценарию, каждый из мужчин должен был придумать концепцию встречи с "Холостячкой", а сама Ксения выбирала самые яркие презентации свиданий, однако не знала, кто является их автором.

Уже самого начала между участниками возник конфликт: во время заселения Артем сорвался и ударил Сергея.

Еще один непредвиденный случай произошел перед свиданием Игоря и Ксении: по дороге на вокзал Ксению "похитил" Назар. Он забрал ее из автомобиля и они поехали кататься на байке.

После дня свиданий претендентам на сердце "Холостячки" устроили соревнование, победитель которого по итогу короткой встречи с Мишиной получил бутоньерку.

В забеге первой команды победил обаятельный бородач Артем (он спортсмен с отличной подготовкой, поэтому тут удивляться нечему).

Во второй команде – Сергей!





