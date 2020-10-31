Состоялся 2 выпуск романтического реалити-шоу "Холостячка", на котором актриса Ксения Мишина отправилась на первые свидания с участниками
Как передает Politeka.net, эфир выдался богатым на события.
Согласно сценарию, каждый из мужчин должен был придумать концепцию встречи с "Холостячкой", а сама Ксения выбирала самые яркие презентации свиданий, однако не знала, кто является их автором.
Уже самого начала между участниками возник конфликт: во время заселения Артем сорвался и ударил Сергея.
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Еще один непредвиденный случай произошел перед свиданием Игоря и Ксении: по дороге на вокзал Ксению "похитил" Назар. Он забрал ее из автомобиля и они поехали кататься на байке.
После дня свиданий претендентам на сердце "Холостячки" устроили соревнование, победитель которого по итогу короткой встречи с Мишиной получил бутоньерку.
А вот церемония роз оказалась неудачной для фотографа Владимира. Ксении не понравилось, как он вел себя во время того самого испытания.
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