Відома модель Тоні Гаррн, зірка Victoria's secret і екс-подружка актора Леонардо Ді Капріо, показала себе на пляжі

На фото Тоні позує в мереживній прозорій сукні з великим розрізом. Гаррн виставила ніжку вперед, демонструючи її стрункість. Волосся у красуні були розпущеним, а ручками модель взялася за зону бікіні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайків і не писали Коментарі, адже знімок розмістили в сторіс Instagram, де подібних функцій немає.

Повідомлялося, що модель Тоні Гаррн похвалилася розвагою з друзями.

"Дві блондинки і саркастичний грек відправляються здавати тести на covid для фотосесії в Німеччині... - звучить як початок поганого жарту. Обожнюю вчорашній день-спасибі команді", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії модель позує поруч зі своїми друзями, які в цей момент вирішили обійнятися. Всі вони сміються на камеру.

"Ах, яка посмішка-просто неймовірна краса", "скучив за тобою«,» дуже мило вийшла на фотографії«,» шикарно«," я закохався в твою посмішку!", "це справжня фантастика", - написали фанати під фото.

Ми писали, що модель Тоні Гаррн здивувала стрункою фігурою.

Тоні Гаррн вийшла на прогулянку в білосніжному купальнику, який підкреслив її ідеально струнку фігуру і немаленький бюст. На одному зі знімків вона стала боком на тлі океану з чашкою в руках, продемонструвавши свої чарівні ніжки.

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