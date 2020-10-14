Немецкая модель и бывшая возлюбленная голливудского актера Леонардо Ди Каприо, Тони Гаррн, порезвилась на пляже в откровенных образах

Как пишет Politeka.net, красотка выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" горячие кадры с недавней фотосессии, которая обернулась для нее большими проблемами.

На первом снимке запечатлено влажное лицо супермодели крупным планом: нежно-голубые глаза Тони завороженно смотрят в сторону, мокрые пряди прилипли к коже, а ее губы чуть приоткрыты. На втором кадре девушка избавилась практически от всей одежды, набросив лишь куртку на одно плечо. Она повернулась к камере боком и небрежно прикрыла грудь рукой - с такого ракурса открывается потрясающий вид на фигуру Гаррн. На последнем фото знаменитость прилегла на песок на фоне плещущихся волн в белом купальнике-боди и покрасовалась своими выдающимися формами.

"Вспоминаю на работе эту поездку на Сен-Барт для @madamefigarofr, где я так обгорела, это был жизненный урок, который я никогда не забуду, сон на пляже плюс антибиотики привели к самому болезненному, шелушащемуся, красному солнечному ожогу, который я когда-либо испытывала, что я чувствовала в течение нескольких недель после этого. Спасибо, что так нежно и терпеливо отнеслись к моей глупости во время этой незабываемой съемки", - поделилась она своей историей в описании.

Пользователи соцсети пришли в восторг от знойной фотосессии и оставили множество восторженных комментариев:

"Лицо на миллион долларов"; "Живи и учись"; "Ты так прекрасна"; "Великолепно"; "Русалка"; "Слишком горяча".

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