Немецкая супермодель и бывшая невеста голливудского актера Леонардо Ди Каприо Тони Гаррн выходит замуж
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Теперь ты действительно можешь называть меня женушкой», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке знаменитость позирует рядом со своим возлюбленным – актером и моделью Александром Петтифером. Пара целуется, демонстрируя на камеру обручальные кольца.
«Мои поздравления», «круто! Счастья вам», «наконец-то вы сделали это!», «вы сделали это, ура!», - пишут ее поклонники.
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Как сообщалось до этого, немецкая супермодель и бывшая невеста мировой звезды кино Леонардо Ди Каприо Тони Гаррн восхитила сеть новыми снимками
Модель Тони Гаррн - настоящий пример для подражания. Красотка является лицом нескольких брендов, занимается благотворительностью, а также участвует в кампаниях в пользу девушек Африки. Совсем недавно Тони стала дизайнером и выпустила первую коллекцию одежды.
На своей странице в Инстаграм знаменитость разместила серию снимком, сделанных в разных образах и попросила фолловеров оценить, какой лучше.
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