Вот это да!

Немецкая супермодель и бывшая невеста голливудского актера Леонардо Ди Каприо Тони Гаррн выходит замуж

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Теперь ты действительно можешь называть меня женушкой», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке знаменитость позирует рядом со своим возлюбленным – актером и моделью Александром Петтифером. Пара целуется, демонстрируя на камеру обручальные кольца.

«Мои поздравления», «круто! Счастья вам», «наконец-то вы сделали это!», «вы сделали это, ура!», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, немецкая супермодель и бывшая невеста мировой звезды кино Леонардо Ди Каприо Тони Гаррн восхитила сеть новыми снимками

Модель Тони Гаррн - настоящий пример для подражания. Красотка является лицом нескольких брендов, занимается благотворительностью, а также участвует в кампаниях в пользу девушек Африки. Совсем недавно Тони стала дизайнером и выпустила первую коллекцию одежды.

На своей странице в Инстаграм знаменитость разместила серию снимком, сделанных в разных образах и попросила фолловеров оценить, какой лучше.

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