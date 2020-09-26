Немецкая супермодель и бывшая невеста мировой звезды кино Леонардо Ди Каприо Тони Гаррн восхитила сеть новыми снимками

Как передает Politeka.net, модель Тони Гаррн - настоящий пример для подражания. Красотка является лицом нескольких брендов, занимается благотворительностью, а также участвует в кампаниях в пользу девушек Африки. Совсем недавно Тони стала дизайнером и выпустила первую коллекцию одежды.

На своей странице в Инстаграм знаменитость разместила серию снимком, сделанных в разных образах и попросила фолловеров оценить, какой лучше.

Так на некоторых фото она показалась в золотистом коротком вечернем платье, сплошь усеянном пайетками. Спереди наряда красовался огромный бант, а также достаточно глубокий вырез на груди. Модель слегка нагнулась вперед, приняв соблазнительную позу, чтобы показать свою фигуру во всей красе.

На следующем кадре Гаррн попозировала в романтическом образе, одев легкое белое платье из натуральной ткани. Волосы девушки были распущены и она улыбалась на камеру.

Кроме того, было фото, сделанное в спортивном стиле. На красотке был черный топ, который соблазнительно подчеркивал упругие формы модели. Слегка накрашенное лицо Тони спрятала под темной кепкой.

Фолловеры принялись с восторгом комментировать внешность модели

"Потрясающая девушка», «Лео точно не устоит от такой красоты», - отметили они.

Напомним, Тони Гаррн встречалась с Леонардо Ди Каприо с 2013 по 2014 года. Сейчас звезда помолвлена с актером Алексом Петтифером.

Ранее мы писали, что Тони Гаррн позировала в оранжевом платье с открытыми плечами, но под нарядом еще что-то было. Лицо у модели было разукрашено. На втором снимке Гаррн уже стояла в платье телесного цвета. На следующем кадре модель показалась в платье и без белья. Звезда также решила продемонстрировать себя в прозрачном наряде.

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