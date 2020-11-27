Известная модель Тони Гаррн, звезда Victoria’s secret и экс-подружка актера Леонардо Ди Каприо, показала себя на пляже

На фото Тони позирует в кружевном прозрачном платье с большим разрезом. Гаррн выставила ножку вперед, демонстрируя ее стройность. Волосы у красотки были распущенными, а ручками модель взялась за зону бикини. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайков и не писали комментарии, ведь снимок разместили в сторис Инстаграм, где подобных функций нет.

Сообщалось, что модель Тони Гаррн похвасталась развлечением с друзьями.

«Две блондинки и саркастичный грек отправляются сдавать тесты на covid для фотосессии в Германии… - звучит как начало плохой шутки. Обожаю вчерашний день - спасибо команде», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии модель позирует рядом со своими друзьями, которые в этот момент решили обняться. Все они смеются на камеру.

«Ах, какая улыбка – просто невероятная красота», «соскучился за тобой», «очень мило получилась на фотографии», «шикарно», «я влюбился в твою улыбку!», «это настоящая фантастика», - написали фанаты под фото.

Мы писали, что модель Тони Гаррн удивила стройной фигурой.

Тони Гаррн вышла на прогулку в белоснежном купальнике, который подчеркнул ее идеально стройную фигуру и немаленький бюст. На одном из снимков она стала боком на фоне океана с чашкой в руках, продемонстрировав свои прелестные ножки.

Напомним, экс-невеста Ди Каприо выставила напоказ роскошное тело в бикини из бисера

Также Politeka писала, что экс-невеста Ди Каприо порезвилась на пляже без купальника и ошеломила жгучим видом

А еще Politeka сообщала, что экс-невеста Ди Каприо сразила наповал признанием в объятиях любимого



