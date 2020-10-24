Немецкая супермодель и бывшая невеста мировой звезды кино Леонардо Ди Каприо Тони Гаррн выложила пикантное фото, которое вызвало бурю восторга

Сногсшибательная красотка вновь приятно удивила своих поклонников тем, что выложила на своей странице в Instagram новое фото, на котором показала свою фигуру во всей красе, передает Politeka

Надо сказать, что фанаты модели уже привыкли к снимкам такого плана, поэтому каждый раз ждут от нее их все горячее и горячее.

Так на первом черно-белом снимке Тони попозировала в бикини сплошь расшитом бисером. Модель приняла соблазнительную позу, облокотившись на полку и выставив свои прелести напоказ.

А вот на втором снимке Тони Гаррн решила продемонстрировать всем, как выглядит без макияжа. Модель попозировала уже одетой на фоне стиральной машины.

«Настроение ... больше похоже на сон ... Проведите вправо, чтобы увидеть настоящее настроение», - загадочно подписала она.🧺

В комментариях к публикации фолловеры не скупились на комплименты в адрес манекенщицы.

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«Теперь ты действительно можешь называть меня женушкой», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке знаменитость позирует рядом со своим возлюбленным – актером и моделью Александром Петтифером. Пара целуется, демонстрируя на камеру обручальные кольца.

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