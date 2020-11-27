Дружина відомого російського співака і шоумена Олександра Ревви (Артура Пирожкова), Анжеліка похвалилася собою і задала важливе питання

На фото Анжеліка позує в чорному купальнику, сидячи на лавці-гойдалки. Волосся у Ревви були розпущені, а одну ніжку красуня задерла, хвалячись п'ятою точкою. Дівчина посміхалася і без сорому демонструвала точену фігуру, за якою стежить. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я часто стала помічати, як батьки сидять в телефонах, а діти надані самі собі, з ними ніхто не розмовляє, в кращому випадку кинуть пару фраз не відриваючи очей від смартфона... ми стали жити віртуальним життям, вона стала невід'ємною частиною реальної. Трохи страшно за покоління next. Ви говорите зі своїми дітьми? Чи є у них залежність від гаджетів? Як вирішуєте проблему залежності, якщо є?",- написала Анжеліка.

Фанати поставили більше трьох тисяч лайків і написали коментарі:

"Бомбіта", "Америку не відкрили зараз, фото не по темі, але красиве", " ви така красива, Анжеліка !".

Повідомлялося, що Анжеліка Ревва розбурхала мережу яскравими фото.

На кадрах, Малятко грає на пляжі. На ній плямистий купальник з трояндами. На одних фото дівчинка поралася з відерцем, на інших позувала сидячи, мабуть, підглянувши, як мама робить.

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