Жена известного российского певца и шоумена Александра Реввы (Артура Пирожкова), Анжелика похвасталась собой и задала важный вопрос

На фото Анжелика позирует в черном купальнике, сидя на скамейке-качели. Волосы у Реввы были распущены, а одну ножку красотка задрала, хвастаясь пятой точкой. Девушка улыбалась и без стыда демонстрировала точеную фигуру, за которой следит. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я часто стала замечать, как родители сидят в телефонах, а дети предоставлены сами себе, с ними никто не разговаривает, в лучшем случае кинут пару фраз не отрывая глаз от смартфона... мы стали жить виртуальной жизнью, она стала неотъемлемой частью реальной. Немного страшно за поколение next. Вы говорите со своими детьми? Есть ли у них зависимость от гаджетов? Как решаете проблему зависимости, если есть?", - написала Анжелика.

Фанаты поставили более трех тысяч лайков и написали комментарии:

"Бомбита", "Америку не открыли сейчас, фото не по теме, но красивое", "Вы такая красивая, Анжелика !".

Сообщалось, что Анжелика Ревва взбудоражила Сеть яркими фото.

На кадрах, малышка играет на пляже. На ней пятнистый купальник с розами. На одних фото девочка возилась с ведерком, на других позировала сидя, видимо, подсмотрев, как мама делает.

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