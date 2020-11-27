Телеведуча Анфіса Чехова розбурхала свіжим фото: не встигнувши повернутися з Мальдів красуня рвонула на інший казковий курорт

Як передає Politeka.net, 42-річна зірка опублікувала новий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в спокусливому образі.

Томна Чехова перебувала в холі розкішного готелю, розкинувшись на подушках золотисто-кремового дивана. На телеведучій було темно-зелене плаття і босоніжки на плоскій підошві. Анфіса склала ногу на ногу, грайливо задерши спідницю і оголивши чарівні ніжки.

"Ну, що, я в Дубаї. У Москві так похмуро і холодно, що я використовую будь-який вільний тиждень, щоб кудись виїхати. Для подорожі в Дубай, потрібно мати довідку про відсутність Ковіда, страховку, що включає в себе лікування від Ковіда, і ще в аеропорту у всіх, хто прилетів, прямо на місці, беруть аналіз.

Це не швидко і не дуже приємно... Але коли потрапляєш після цього в тепло і красу, швидко все забувається", - повідомила в підписі Анфіса.

Не всі користувачі з ентузіазмом сприйняли хвастощі Чехової, деякі обурилися, мовляв, "звідки у неї стільки грошей":

"У мене тільки одне питання: як би так не працювати, щоб з одного курорту на інший літати?😁 🤷 👍" - "Все в ваших руках. Для початку треба багато працювати, щоб заробити собі можливість потім багато не працювати😉"

"Звідки у вас стільки грошей)?" - "не видно, щоб Анфіса працювала, одне відпочиває" - "від верблюда 🐫"

"Питань немає, заздрю)"

"Так, красиво жити не заборониш"

"Гарного відпочинку, ви шикарна 🔥 🌸 і як людина і як дівчина)))👍"

"Шикарне плаття і ноги Анфіса🙏"

"Ой, не впізнала)"

Нагадаємо, що пишнотіла Чехова без прикрас побезумствовала в бікіні під дощем:"Краса і блаженство".

Як повідомляла Politeka, Анфіса Чехова в мокрому бікіні безсоромно розставила ноги і нарвалася на критику: "а працювати коли будете?".

Також Politeka писала, що безсоромна Чехова в бікіні підняла ногу, прикривши срамоту однією черепашкою: "понеслася душа в рай".