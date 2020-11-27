У мережі з'явилося цікаве відео зі співачкою Тіною Кароль

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 35-річної зірки в Instagram опублікували свіжі кадри, на яких показали закулісся шоу "Танці з зірками" (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

"У всю йде підготовка до бомбічного номеру Тіни Кароль на @tanci1plus1", - йдеться в підписі.

На кадрах Тіна показала обличчя крупним планом: дівчина підкреслила красу вдалим макіяжем в рожевих тонах, зібравши волосся в пучок. На ній була тепла хутряна кофта.

Грала музика, поки Тіна кокетувала на камеру, коли голос за кадром зробив зауваження: "Не співай". Співачка незадоволено закотила очі, але потім швидко відпустила ситуацію і продовжила мовчки підтанцьовувати головою в такт музиці.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Тіночка, чекаємо з нетерпінням обов'язково будемо дивитися. Ми тебе твої пісні дуже любимо. Чекаємо з концертом у Дніпрі. Шлемо тобі повітряні поцілунки. 💕"

"Бусінка наша, дуже чекаємо, буде вибух паркету.💖💗"

"Важко не почати співати😂"

"Це ж пристрій в будинку у Дана біля ялинки, де він з племінником, нічого не зрозуміло??? Хто підкаже???"

Раніше ми повідомляли, в Мережі гаряче обговорюють фотоколаж з Тіною Кароль і мамою її "таємного" коханця Дана Балана - Людмилою Балан. Блондинки і справді дуже схожі: обидві миловидні з довгим волоссям.

"Як мама з доцею", "кажуть, чоловіки шукають дружин, схожих на матір. Чи Правда?", "Ну красуні", "Ох, схожі як!", "Я хвилин 5 не могла зрозуміти де хто 🥺 😹 💖 вони дуже схожі», «йожкін матрьошкін що ж вони так схожі.. реально ніби мама і дочка ... а може...🤔 🤔 🤔позашлюбна дочка", - коментували користувачі.

Нагадаємо, щаслива Кароль отримала любовне визнання від відомого красеня.

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль і Дан Балан скоро возз'єднаються.

Також Politeka писала, що Кароль ледь вмістила декольте в безсоромну сукню.