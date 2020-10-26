Певица и ведущая шоу «Танці з зірками» Тина Кароль подогрела слухи о романе с Даном Баланом

В прямом эфире произошло возвращение выпускников проекта, которые приняли участие в постановках вместе с действующими участниками.

При этом ведущий шоу Юрий Горбунов и Тина Кально стали обсуждать, кто мог бы присоединиться к ним во время эфира. Кароль предложила Катю Осадчую, которая является супругой Юрия Горбунова, может составить им компанию. Однако шоумен не против пригласить Дана Балана, с которым Тине приписывают страстный роман. Но сама певица лишь загадочно улыбнулась.

Отметим, такой диалог раззадорил публику и стал поводом для бурных обсуждений.

«Ахахха😂 вот шутники», «Шутки про Балана пошли. Неужели он снова будет в этом цирке участвовать...», «Одно ясно... он скоро появится... с языка не спускают...и женщина цветет при упоминании... ждем», «Очень за Даном соскучились😭», «Нервно жду Даника», «У всех есть третий», - пишут в Сети.

Напомним, что "запухшая" Кароль на фоне слухов о беременности удивила изменениями в фигуре: "Тиночку что-то разносит".

Как сообщала Politeka, редкие фото маленьких Тины Кароль и Дана Балана потрясли украинцев: "Божечки, реально похожи".

Также Politeka писала, что Кароль засветила лицо без косметики, поразив внешним видом: «Макияж превращает в тетку».