Певица и ведущая шоу «Танці з зірками» Тина Кароль ошеломила своим видом в новом выпуске даже Юрия Горбунова, с которым вместе ведет шоу

Кароль вела девятый эфир в белом платье с глубоким декольте, прозрачным корсетом и разрезом спереди.

К такому платью подобрали красные туфли со стразами и открытыми пальцами. Образ дополнил красный маникюр и макияж в натуральных тонах. Волосы Кароль, как всегда, были аккуратно уложены.

«Оооо, біле – то любов, а чорне – то ікра», - сказал Горбунов, корда увидел Кароль в таком наряде.

Поклонники певицы восхищаются тем, как она выглядит в новом платье.

«О, как прекрасна наша королева», «Тина сверху, Юра снизу», «Сбежавшая невеста 😄», «Наша девочка, самая прекрасная», «Сегодня Тиночка Богиня», «Какая прекрасная❤️✨👑», «Как всегда прекрасна!», «Невероятная», «Красивая Тина», «Тиночка, прелестно выглядишь», "Тина сверху, Юра снизу", «В белом она выглядит лучше», - пишут в Сети.

Напомним, Тина Кароль устроила "пожар", вывалив бюст из экстремального декольте

Как сообщала Politeka, беспомощная Тина Кароль без лифчика разгневала украинцев: "Тиночка, спрячь свои прыщики".

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