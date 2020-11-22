Популярная украинская певица Тина Кароль появилась в компании известного продюсера и спровоцировала новые слухи среди поклонников

Популярная артистка является неизменной телеведущей танцевального шоу, поэтому активно сотрудничает с самыми разными коллегами «по цеху». В одном из своих интервью продюсер «Танцев со звездами» Владимир Завадюк рассказал Славе Демину в YouTube-шоу, что действительно дорожит коллегой несмотря на ее непростой характер.

«Мы с Тиной очень дружны, для меня это близкий человек. Учитывая, сколько мы вместе с ней поработали, она для меня уже как родственник. Но первое наше знакомство с Тиной было неистово сложным.

Помню, перед интервью, которое длилось около пяти часов, мне ни разу не удавалось встретиться с ней и поговорить. Мне кажется, именно в тот момент мы смогли понять друг друга. Тина любит сильных людей. Я тоже», - рассказал Владимир Завадюк.

А недавно артист поделился совместным кадром с Тиной и весьма ярко подписал их личное селфи с интригующими объятиями:

«Люблю давно и безнадежно, @tina_karol. И очень горжусь. 🖤».

После этого фанаты засыпали звезд комментариями:

«Урааа,новое фото для фш; где-то в стороне нервно покуривает Дан❤️❤️; Тинка картинка 😍; Так мило 😻😻😻; Тина, живот простудишь; Вот умеет Тина работать с мужской энергией 😂😂😂 Слова классика!Как ей идет этот топ, такая девочка-девочка 💙; Тина как преданная котюня смотрит. Милота.😍; ну я думаю все уже поняли какой фотошоп разлетится в течении 15 мин😅💕; Прелести😍».

Также до этого 35-летняя звезда опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала на мероприятии по случаю выхода книги VOGUE. Об этом пишет Politeka.net. Все дело в том, что впервые в истории глянца на обложке книги оказалась она – украинская звезда, празднующая в этом году 15-летие со старта музыкальной карьеры.

Тина ради съемки сменила несколько образов и решилась даже на фото без белья в постели. Один из кадров был высоко оценен фанатами, поэтому лучшее фото было опубликовано на странице «Фан-Тина». Кадр, который был сделан в перерыве между съемками, привлек к себе внимание несмотря на простоту.

Все дело в том, что в черной коже и с расстегнутым верхом в зоне декольте звезда выглядела потрясающе.

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