Відома модель Міла Кузнєцова показала себе і розповіла про прем'єру

На фото Міла позує в квітковій сукні з величезним декольте. Кузнєцова знімала себе на телефон і не соромилася показати пишні груди на камеру. Образ дівчина доповнила яскравим макіяжем і великими сережками у вухах. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Через кілька годин початок", - написала зірка під фото.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Я завжди ціную твої фото і відео. Сподіваюся, у тебе відмінний день", "хороша картинка вау, ти виглядаєш прекрасно", " Скоро у мене терпіння лопне!! від такої краси..візьму і одружуся на тобі", "тотальна богиня", " тобі дуже йде така зачіска. Частіше роби її!", "У тебе такий серйозний погляд. А де ж посмішка", " шикарна дівчина. Просто ягідка солодка", "ти дуже дуже красиво виглядаєш супер", " ти дуже красива. Мені подобатися твій макіяж, він такий шикарний", "дивлюся на тебе і не можу надивитися, ти шалено красива".

Повідомлялося, що модель плюс-сайз Міла Кузнєцова зачарувала своїм "багатством" 13-го розміру на нових кадрах.

Так, Міла продемонструвала "смачне" декольте в золотистому міні-сукні: блондинка буквально засліпила пишною красою. Модель покрутилася під музику так, щоб її неосяжним бюстом можна було милуватися з різних ракурсів.

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