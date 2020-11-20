Украинская модель Мила Кузнецова, которая является счастливой обладательницей 13-го размера бюста, подразнила формами в купальнике

Как сообщает Politeka, у себя в Инстаграм модель решила вспомнить лето, опубликовав пикантное фото в бикини. Девушка стояла в воде, боком повернувшись к камере. Ее купальник практически ничего не скрывал. Более того, он с трудом удержал огромный бюст Милы. Девушка распустила волосы и игриво смотрела в кадр.

«Ну это кайф», - подписала фото модель.

За короткое время ее пост собрал массу приятных слов и лайков.

«Мила вы прекрасны, естественны как сама природа», «Вау», «Очень красиво», «О, мой Бог», «да кайф!», «Куколка номер 1 в мире», «Ну наконец-то! Почти во всей красе!», «Четкая малая», «Такая редкость, сторона B такая же крутая, как и сторона A», «Разместите фото вида спереди!», - пишут пользователи сети.

Как известно, 31-летняя Мила Кузнецова родом из города Лубны. Модель имеет высшее образование. Она даже работала помощником юриста, пока не попала в модельный бизнес. Кузнецова уже успела поучаствовать в конкурсе красоты Miss Universe Plus Size.

Несмотря на пышные формы, Мила много занимается спортом, чтобы держать себя в тонусе.

Напомним, что Мила Кузнецова подразнила необъятными "дыньками" заядлых театралов: "Любимые прелести".

Как сообщала Politeka, Мила Кузнецова выпятила свои прелести перед Фаготом, кадры соблазна: «Платье аж трещит».

Также Politeka писала, что Мила Кузнецова не вместила свои прелести в рубашку, пришлось не застегивать: "Огонь!".