Тепер зрозуміло, чому зірка така струнка

Російська модель, актриса і блогерка Яна Кошкіна, яку називають новою "нареченою" Гаріка Харламова, показала, чим харчується

Зірка, якій приписують роман з відомим шоуменом, завжди виглядає чудово, чим би не займалася, повідомляє Politeka.net. Цього разу красуня похвалилася своєю зовнішністю під час трапези.

Відповідне фото було оприлюднено в одній з фан-груп. Артистка позувала у яскраво-рожевій футболці, а зверху одягла та розчахнула сіру кофту на блискавці.

Модель зробила пишний хвіст, в результаті чого стали видні її блискучі сережки. Ідеальний тон обличчя, пухкі рожеві губи, пишні вії - Кошкіна виглядає просто шикарно.

Красуня позувала за столом біля тарілки з ласощами - креветками під соусом. Вона наколола готовий продукт на вилку і підняла її.

"Володарка розкішних форм актриса @yana_koshkina_official не випадково любить 🦐 🍤 ⠀ у цих мешканок морів міститься дуже мало калорій 😉 так можна сміливо їсти і не переживати, що увага з декольте піде в зону талії 😎 😂 ⠀ а у вас як з креветками йдуть справи?",- написано в пості.

За п'ять годин пост зібрав 60 лайків і трохи коментарів.

"Були б гроші, їли кожен день 🤣", - написала одна з користувачок мережі.

Нагадаємо, Яна Кошкіна показала свою "гордість" крупним планом.

Яскраво нафарбована дівчина злегка відчинила чорний оксамитовий халатик, засвітивши бюст, що "стирчить" в сміливому декольте, дбайливо "упакований" в ажурний ліфчик.

"Що яскравіше на цьому фото, губи або як зазвичай, очі?💋 🍒 😉 P. S. знімаємо новий сезон «одного разу в Росії»!",- підписала фото зірка.

Нагадаємо, що Яна Кошкіна подражнила своєю пишною "спокусою" в тісному купальнику: "О, яка жінка!"

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