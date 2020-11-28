Российская модель, актриса и блогерша Яна Кошкина, которую называют новой «невестой» Гарика Харламова, показала, чем питается
Звезда, которой приписывают роман с известным шоуменом, всегда выглядит великолепно, чем бы не занималась, сообщает Politeka.net. В этот раз красотка похвасталась своей внешностью во время трапезы.
Соответствующее фото было обнародовано в одной из фан-групп. Артистка позировала в ярко-розовой футболке, а сверху надела и распахнула серую кофту на молнии.
Модель сделала пышный хвост, в результате чего стали видны ее блестящие серьги. Идеальный тон лица, пухлые розоватые губы, пышные ресницы - Кошкина выглядит просто шикарно.
Красотка позировала за столом возле тарелки с лакомствами - креветками под соусом. Она наколола готовый продукт на вилку и приподняла ее.
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"Обладательница роскошных форм актриса @yana_koshkina_official не случайно любит 🦐🍤 ⠀ В этих обитательницах морей содержится очень мало калорий 😉 так можно смело есть и не переживать, что внимание с декольте уйдёт в зону талии 😎😂 ⠀ А у вас как с креветками обстоят дела?", - написано в посте.
За пять часов пост собрал 60 лайков и немного комментариев.
"Были бы деньги, ели каждый день 🤣", - написала одна из пользовательниц сети.
Напомним, Яна Кошкина показала свою "гордость" крупным планом.
Ярко накрашенная девушка слегка распахнула черный бархатный халатик, засветив "торчащий" в смелом декольте бюст, заботливо "упакованный" в ажурный лифчик.
"Что ярче на этом фото, губы или как обычно, глаза?💋🍒😉 P.S. Снимаем новый сезон «Однажды в России»!", - подписала фото звезда.
Напомним, что Яна Кошкина подразнила своим пышным "искушением" в тесном купальнике: "О, какая женщина!"
Как сообщала Politeka, Гарик Харламов переживает из-за своей "пышногрудой невесты" Кошкиной: "Мы с ней...".
Также Politeka писала, что Яна Кошкина показала, как выглядит после ЧП, которое лишило ее слуха: "Домой!"