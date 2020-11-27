Актриса Ольга Сумська похвалилася талантом чоловіка Віталія Борисюка, але до критики була не готова

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, на якому показала, як співає її коханий (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Ольга сиділа на передньому пасажирському сидінні і знімала, як чоловік, будучи за кермом, підспівує сам собі, включивши на телефоні "Снігову королеву".

Потім актриса перевела камеру на себе і показала, як підтанцьовує і кайфує.

У підписі Сумська оголосила: "Прем'єра пісні @vitaliyborysyuk на @europaplus_ua ️ ️"Снігова королева" ️ ❄️ співає Віталій БОРИСЮК"

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Одна з прихильниць Сумської зазначила, що було б краще, якщо Борисюк співав українською мовою. Мабуть, це зауваження "укололо" Ольгу, так як вона тут же знайшлася, що відповісти порадниці:

"Якщо б співав українською мовою, взагалі б конкурентів не було)" - "а ви Олегу Виннику теж таке пишете?" - "...Виннику, я не збираюся, бо я його не слухаю. Я просто дуже люблю, коли наші публічні і шановні артисти розмовляють і співають українською. Тому і написала так. А якщо я Вас чи Вашого чоловіка образила чимось, тоді Вас також тема мови "чипляє" за болюче. З великою повагою до Вас і Вашої творчості, Ольга♥️🤗 " - "то ми ж і співаємо, і говоримо українською! Але ж є просто чудові пісні і російською! В чому винна сама мова?"

"Це ж приголомшливо шикарний голос! Така сильна енергія! У Лепса з'явився конкурент! Браво!!!!🔥 🔥 🔥 я під враженням!"

"Яка пристрасть в голосі!!!!!! 👏👏👏"

"Як душевно🤗"

Нагадаємо, що Ольга Сумська вперше розповіла про пережиту трагедію, пов'язану з дитиною: "я втратила...".

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