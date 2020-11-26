Популярная украинская актриса Ольга Сумская срочно обратилась за помощью из-за трагедии

Как пишет Politeka.net, знаменитость пытается решить судьбу милой кошечки по кличке Балерина. Она рассказала подробности в своем микроблоге "Инстаграм".

По словам Ольги Сумской, в октябре животное осиротело после смерти хозяйки и теперь ей негде жить. Она попросила небезразличных людей приютить Балерину и подарить новый дом. Актриса разместила в сториз фотографию персиковой красавицы с зеленоватыми глазами и указала контакт человека, который временно ухаживает за ней.

"Харьков. Балерина - красивая осиротевшая кошка ищет новый дом и семью. После смерти хозяйки (октябрь) остались воспитанники. Кошку временно взяла к себе, стерилизовала. Ведет себя дома культурно, без стрессов, ходит знакомиться. Имя ее Балерина. Кто хочет дома иметь такую Балерину?", - отметила Ольга Сумская в соцсети.

Ранее актриса показала фото с огромными букетами цветов накануне спектакля по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". На снимке слегка растрепанная и покрасневшая Ольга Сумская предстала в кожаной куртке, вооружившись чарующей улыбке. Знаменитость также вылажила снимки ярких моментов своего выступления на сцене, на одном из них артистка встала на колени позади молодого партнера по сцене, склонив над ним голову и положив руки на плечи.

Напомним, что Ольга Сумская впервые рассказала о пережитой трагедии, связанной с ребенком: "Я потеряла...".

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