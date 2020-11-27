Відома українська актриса Ксенія Мішина, зірка шоу "Холостячка", показала себе в свіжому образі

На фото Мішина позує в майці і без білизни. Красуня сиділа перед камерою і посміхалася, а волосся залишила розпущеним. Образ Ксенія доповнила невеликим макіяжем. Дівчину не бентежила її зона декольте, актриса із задоволенням її демонструвала. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Можливо все", - можна побачити на кадрі рядок, що біжить.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під знімком, так як Мішина викинула кадр в Instagram, але так і хочеться додати: "Фантастика".

Повідомлялося, що на цьому тижні проект "Холостячка" несподівано покинули два учасники.

На цьому тижні Ксенія Мішина дізналася всю правду про чоловіків, і деякі факти шокували її. Героїня розчарувалася в одному зі своїх фаворитів і відправила його додому прямо з побачення. Ще один учасник покинув шоу після церемонії.

Ми писали, що відома українська актриса Ксенія Мішина, зірка "Холостячки", розкрила деталі зі свого минулого.

Ксенія вибрала чорні топ з білою летить спідницею. Зверху артистка накинула чорний, ймовірно, Чоловічий піджак. Завершили образ красуні різні стильні прикраси.

Нагадаємо, ефектна "Холостячка" Мішина змінила імідж після початку шоу

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