Відома українська актриса Ксенія Мішина, зірка шоу "Холостячка", показала себе в свіжому образі

На фото Мішина позує в майці і без білизни. Красуня сиділа перед камерою і посміхалася, а волосся залишила розпущеним. Образ Ксенія доповнила невеликим макіяжем. Дівчину не бентежила її зона декольте, актриса із задоволенням її демонструвала. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Можливо все", - можна побачити на кадрі рядок, що біжить.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під знімком, так як Мішина викинула кадр в Instagram, але так і хочеться додати: "Фантастика".

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Повідомлялося, що на цьому тижні проект "Холостячка" несподівано покинули два учасники.

На цьому тижні Ксенія Мішина дізналася всю правду про чоловіків, і деякі факти шокували її. Героїня розчарувалася в одному зі своїх фаворитів і відправила його додому прямо з побачення. Ще один учасник покинув шоу після церемонії.

Ми писали, що відома українська актриса Ксенія Мішина, зірка "Холостячки", розкрила деталі зі свого минулого.

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Мы все постоянно куда-то бежим. Вы замечали? И в этой спешке иногда так не хватает простого человеческого счастья - когда можно осознанно дышать, пить чай, смотря на закаты, наблюдать за звёздами. В этом и проявляется любовь к себе - в способности остановиться и сделать то, что я хочу прямо сейчас. Кстати, Вы в курсе что сейчас августовский звездопад ?) я помню, живя в Крыму я каждое лето ждала этого события ... это невероятно красивое и впечатляющее природное явление ❤️ ⠀ Так вот, для вышесказанного замедления, перезагрузки и наблюдения за собой есть очень много инструментов. Недавно я узнала о ребятах - @wake_up_people_life - которые проверяют все на себе и объясняют людям простыми словами, как медитация помогает бороться со страхами, как перестать болеть каждую зиму благодаря холодному душу по утрам и как йога знакомит нас со своим телом, помогает его наконец-то почувствовать и полюбить. ⠀ Кроме этого они делают ретриты и уже в конце августа каждый из вас - кто постоянно устает, еле просыпается по утрам, не понимает своей ценности и просто не видит смысла что-то продолжать - может поехать на несколько дней на природу за Киев и перезагрузиться. Познавайте себя, пробуйте ) уверяю, после таких ретритов и работы над собой каждый мне напишет с большой благодарностью 🙏 ⠀ Лично проверено ❤️ ⠀ А пока пишите ребятам из @wake_up_people_life по любым вопросам и будьте счастливы!

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Ксенія вибрала чорні топ з білою летить спідницею. Зверху артистка накинула чорний, ймовірно, Чоловічий піджак. Завершили образ красуні різні стильні прикраси.

Нагадаємо, ефектна "Холостячка" Мішина змінила імідж після початку шоу

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