31-летняя украинская актриса Ксения Мишина, звезда сериала "Крепостная", поделилась в Инстаграм новым преображением
Несколько дней назад наконец-то стартовали съемки шоу "Холостячка", где в главной роли окажется актриса Ксения Мишина. Звезда начала реже делиться новыми постами, а также с осторожностью рассказывать о переменах, происходящих в ее жизни.
В этот раз в новом и стильном орбазе Ксения восхитила переменами и рассказала о ребятах, которые проверяют все на себе и объясняют людям простыми словами, как медитация помогает бороться со страхами, как перестать болеть каждую зиму благодаря холодному душу по утрам и как йога знакомит нас со своим телом, помогает его наконец-то почувствовать и полюбить.
«Мы все постоянно куда-то бежим. Вы замечали? И в этой спешке иногда так не хватает простого человеческого счастья - когда можно осознанно дышать, пить чай, смотря на закаты, наблюдать за звёздами. В этом и проявляется любовь к себе - в способности остановиться и сделать то, что я хочу прямо сейчас.
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Кстати, Вы в курсе что сейчас августовский звездопад ?) я помню, живя в Крыму я каждое лето ждала этого события ... это невероятно красивое и впечатляющее природное явление ❤️
Так вот, для вышесказанного замедления, перезагрузки и наблюдения за собой есть очень много инструментов. Недавно я узнала о ребятах - @wake_up_people_life, которые делают ретриты и уже в конце августа каждый из вас - кто постоянно устает, еле просыпается по утрам, не понимает своей ценности и просто не видит смысла что-то продолжать - может поехать на несколько дней на природу за Киев и перезагрузиться», - рассказывает Ксения.
Фанаты тут же отреагировали:
«Мишина, какая же ты красивая 😍😘», «Боже Мишина так прекрасна зачем ей эта показуха на публику», «Красота красотой, но организация здорово смахивает на секту. Буду рада, если я ошибаюсь. Пусть у Вас все получится ❤️❤️❤️», «Ша, никто никуда не бежит, все смотрят на Ксюшу!😊😊», «Красотка😍 это в ботсаду?», «Гарненька холостячка🔥🔥🔥».
Актриса из шатенистой красотки перевоплотилась в эффектную блондинку с ровными локонами и поразила всех:
«Подумаю ... 🤍», - загадочно подписала Ксения.
Фанаты сразу же ответили:
«В темном цвете лучше», «Не,не надо. Что ты натворила? Давай обратно)))», «Лучше не думать, брюнеткой круче❤️», «Нееет, лучше с темнымии», «Нет, только не блонд. Он категорически Вам не идет. С Вашим естественным цветом волос намного лучше 😉👍», « [лучше брюнеткой), а так прям как копия Ратаковски🙄❤️», «Королева😍😍😍😍😍😍😍»Нет, не надо ) тебе брюнет отлично ,и к лицу!)».
Напомним, что Ксения Мишина станет первой героиней нового шоу "Холостячка": "Берегитесь, мужчины!".
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