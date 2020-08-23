31-летняя украинская актриса Ксения Мишина, звезда сериала "Крепостная", поделилась в Инстаграм новым преображением

Несколько дней назад наконец-то стартовали съемки шоу "Холостячка", где в главной роли окажется актриса Ксения Мишина. Звезда начала реже делиться новыми постами, а также с осторожностью рассказывать о переменах, происходящих в ее жизни.

В этот раз в новом и стильном орбазе Ксения восхитила переменами и рассказала о ребятах, которые проверяют все на себе и объясняют людям простыми словами, как медитация помогает бороться со страхами, как перестать болеть каждую зиму благодаря холодному душу по утрам и как йога знакомит нас со своим телом, помогает его наконец-то почувствовать и полюбить.

«Мы все постоянно куда-то бежим. Вы замечали? И в этой спешке иногда так не хватает простого человеческого счастья - когда можно осознанно дышать, пить чай, смотря на закаты, наблюдать за звёздами. В этом и проявляется любовь к себе - в способности остановиться и сделать то, что я хочу прямо сейчас.

Кстати, Вы в курсе что сейчас августовский звездопад ?) я помню, живя в Крыму я каждое лето ждала этого события ... это невероятно красивое и впечатляющее природное явление ❤️

Так вот, для вышесказанного замедления, перезагрузки и наблюдения за собой есть очень много инструментов. Недавно я узнала о ребятах - @wake_up_people_life, которые делают ретриты и уже в конце августа каждый из вас - кто постоянно устает, еле просыпается по утрам, не понимает своей ценности и просто не видит смысла что-то продолжать - может поехать на несколько дней на природу за Киев и перезагрузиться», - рассказывает Ксения.

Фанаты тут же отреагировали:

«Мишина, какая же ты красивая 😍😘», «Боже Мишина так прекрасна зачем ей эта показуха на публику», «Красота красотой, но организация здорово смахивает на секту. Буду рада, если я ошибаюсь. Пусть у Вас все получится ❤️❤️❤️», «Ша, никто никуда не бежит, все смотрят на Ксюшу!😊😊», «Красотка😍 это в ботсаду?», «Гарненька холостячка🔥🔥🔥».

Не так давно Ксения также рассказала о правилах выбора мужчины, на что обращает внимание, какие качества ей важны. Затем актриса рассказала о личных привычках. В Инстаграм ей удалось привлечь внимание к себе новым образом - Ксения опубликовала кадр, на котором предстала в новом имидже.