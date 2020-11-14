Звезда рассказала о своих чувствах

Украинская актриса, звезда сериала «Крепостная» и победительница проекта «Танці з зірками» Ксения Мишина, которая стала героиней шоу "Холостячка", высказалась о последнем проекте

Известно, что на этой неделе Ксения Мишина узнала всю правду об одном из участников, передает Politeka.net. Звезда разочаровалась в одном из своих фаворитов и отправила его домой прямо со свидания.

Кадры с эфира звезда разместила в своем Инстаграм, подкрепив собственной реакцией.

"Вчера на эфире «Холостячки» мы все стали свидетелями жестокого обмана и спекуляции. Самое ценное, что есть у нас: детство и его непосредственность стали инструментом достижения своих корыстных целей взрослым человеком", - сообщила артистка.

По словам Ксении, она получила поддержку от своих поклонников и призналась, что чувствовала злость из-за раскрывшегося обмана.

"Вчера я почувствовала злость, обиду и отвращение. К моему огромному сожалению с этими эмоциями сталкиваются миллионы женщин", - поделилась Мишина.

Звезда рассуждала, что покинутые женщины отдают все без остатка своим детям, ничего не прося взамен.

"Ответственность - это не набор букв. Ответственность - от слова ответ. И каждый из пары должен ответить, когда ребенок появляется", - сообщила артистка.

Звезда предложила обратиться за помощью к своим знакомым, подругам и так далее для поддержки.

"Никто не застрахован от таких поступков слабых и незрелых мужчин. Но жизнь продолжается и с годами боль утихает", - сообщила Мишина.

Напомним, Ксения Мишина выгнала участника Назара Рыбака, который говорил, что является примерным отцом, хотя и разошелся с женой. Однако на самом деле он обманул звезду.

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