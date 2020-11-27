Известная украинская актриса Ксения Мишина, звезда шоу "Холостячка", показала себя в свежем образе

На фото Мишина позирует в майке и без белья. Красотка сидела перед камерой и улыбалась, а волосы оставила распущенными. Образ Ксения дополнила небольшим макияжем. Девушку не смущала ее зона декольте, актриса с удовольствием ее демонстрировала. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Возможно все", - можно увидеть на кадре бегущую строку.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под снимком, так как Мишина выбросила кадр в Инстаграм, но так и хочется добавить: "Фантастика".

Сообщалось, что на этой неделе проект "Холостячка" неожиданно покинули два участника.

На этой неделе Ксения Мишина узнала всю правду о мужчинах, и некоторые факты повергли ее в шок. Героиня разочаровалась в одном из своих фаворитов и отправила его домой прямо со свидания. Еще один участник покинул шоу после церемонии.

Мы писали, что известная украинская актриса Ксения Мишина, звезда "Холостячки", раскрыла детали из своего прошлого.

Ксения выбрала черные топ с белой летящей юбкой. Сверху артистка накинула черный, вероятно, мужской пиджак. Завершили образ красотки различные стильные украшения.

Напомним, эффектная "Холостячка" Мишина сменила имидж после начала шоу

Также Politeka писала, что скандал на "Холостячке" с Мишиной спровоцировал откровения

А еще Politeka сообщала, что неожиданный поворот в "Холостячке" с Мишиной, в Сети раскрыли имя победителя



