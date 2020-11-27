Известная украинская актриса Ксения Мишина, звезда шоу "Холостячка", показала себя в свежем образе

На фото Мишина позирует в майке и без белья. Красотка сидела перед камерой и улыбалась, а волосы оставила распущенными. Образ Ксения дополнила небольшим макияжем. Девушку не смущала ее зона декольте, актриса с удовольствием ее демонстрировала. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Возможно все", - можно увидеть на кадре бегущую строку.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под снимком, так как Мишина выбросила кадр в Инстаграм, но так и хочется добавить: "Фантастика".

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Сообщалось, что на этой неделе проект "Холостячка" неожиданно покинули два участника.

На этой неделе Ксения Мишина узнала всю правду о мужчинах, и некоторые факты повергли ее в шок. Героиня разочаровалась в одном из своих фаворитов и отправила его домой прямо со свидания. Еще один участник покинул шоу после церемонии.

Мы писали, что известная украинская актриса Ксения Мишина, звезда "Холостячки", раскрыла детали из своего прошлого.

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Мы все постоянно куда-то бежим. Вы замечали? И в этой спешке иногда так не хватает простого человеческого счастья - когда можно осознанно дышать, пить чай, смотря на закаты, наблюдать за звёздами. В этом и проявляется любовь к себе - в способности остановиться и сделать то, что я хочу прямо сейчас. Кстати, Вы в курсе что сейчас августовский звездопад ?) я помню, живя в Крыму я каждое лето ждала этого события ... это невероятно красивое и впечатляющее природное явление ❤️ ⠀ Так вот, для вышесказанного замедления, перезагрузки и наблюдения за собой есть очень много инструментов. Недавно я узнала о ребятах - @wake_up_people_life - которые проверяют все на себе и объясняют людям простыми словами, как медитация помогает бороться со страхами, как перестать болеть каждую зиму благодаря холодному душу по утрам и как йога знакомит нас со своим телом, помогает его наконец-то почувствовать и полюбить. ⠀ Кроме этого они делают ретриты и уже в конце августа каждый из вас - кто постоянно устает, еле просыпается по утрам, не понимает своей ценности и просто не видит смысла что-то продолжать - может поехать на несколько дней на природу за Киев и перезагрузиться. Познавайте себя, пробуйте ) уверяю, после таких ретритов и работы над собой каждый мне напишет с большой благодарностью 🙏 ⠀ Лично проверено ❤️ ⠀ А пока пишите ребятам из @wake_up_people_life по любым вопросам и будьте счастливы!

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Ксения выбрала черные топ с белой летящей юбкой. Сверху артистка накинула черный, вероятно, мужской пиджак. Завершили образ красотки различные стильные украшения.

Напомним, эффектная "Холостячка" Мишина сменила имидж после начала шоу

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