Скандальное разоблачение одного из участников, лгавшего "Холостячке" Ксении Мишиной с первого эфира, вызвало бурю эмоций у пользователей Сети

Как передает Politeka.net, на официальной страничке телеканала СТБ в Инстаграм ведется горячее обсуждение 4-го выпуска проекта.

Так, один из участников, Назар Дзивульский, который с самой первой встречи с Ксенией акцентировал внимание на том, что у него есть 5-летний сын, с которым он якобы проводит много времени, при этом с матерью ребенка не живет.

В эфире, во время инициированной Мишиной пресс-конференции, раскрылся ужасный обман Назара. Оказывается, он отказался от прав на ребенка и только за месяц до начала шоу признал свое отцовство. Более того, к Мишиной обратилась в видеообращении мать ребенка Назара, рассказавшая все детали.

"Холостячка" серьезно отнеслась к ситуации, не скрывая слез и своего возмущения, ведь, как известно, она тоже сама воспитывает сына - 8-летнего Платона.

"Вчера я почувствовала злость, обиду и отвращение. К моему огромному сожалению с этими эмоциями сталкиваются миллионы женщин. Оставаясь один на один со всеми болями, проблемами и задачами. У нас нет выхода, точнее мы его не ищем, мы просто идём и ставим своих детей на ноги, без остатка отдаём им все: свою любовь, время, заботу. Мы ничего не просим взамен и тихо живем с этим, зная, что никто не прийдет к нам на помощь. Да мы и не ждем. Но так быть не должно. Ответственность - это не набор букв. Ответственность - от слова ответ... Вам, дорогие мои женщины, я хочу сказать: Вы не одни, мы есть друг у друга. Не бойтесь обратиться за помощью к мамам, подругам, сёстрам", - поделилась эмоциями Мишина в своем микроблоге в Инстаграм.

Эфир с разоблачением и дальнейшим обращением "Холостячки" к украинкам произвели фурор, спровоцировав откровения в комментариях:

"Я оказалась в этой ситуации! Рядом спит моя маленькая дочь, один год и четыре месяца. Муж нас бросил"

"Очень душевно! И, спасибо ей за поддержку, той женщине! Мужчина действительно, сегодня есть, а завтра его нет. Детки, это наше все :)"

"Я забеременела от своего отчима, когда мне было 17😫"

"Госпожа, Мишина, Вы периодически читайте, что Вам пишут, еще в начале Вам писали - откажитесь от всего этого, три калеки прибыли к Вам на проект, особенно велосипедист, абзац, и что дальше, дети, клоуны, психи и т.д., не унижайтесь, если сейчас Вы одна с ребенком и с этой специальностью, то ни с одним из них Вы ничего не построите, они все лгали, когда смотрели сцену с поцелуями, их всех передергивало и корежило, быть актрисой, а также быть счастливой - это????????,только когда муж режиссер и то?"

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