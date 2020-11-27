Колишня солістка "ВІА Гри", співачка Міша Романова блиснула формами в спокусливому образі

Відома красуня похвалилася новими фото в Instagram, передає Politeka.net.

"Костюмчик прям по мені. Вам так не здається? І кому те ж все це дістанеться", - каже артистка викручуючись перед дзеркалом.

Романова одягнена в чорний топ і картатий костюм - піджак і екстра міні-спідницю. Пікантності образу додають високі ботфорти.

Артистка красується у всеозброєнні - з розкішним укладанням, яскравим макіяжем і червоним лаком на нігтях.

Раніше ми повідомляли, що 30-річна екс-учасниця групи ВІА Гра опублікувала свіже фото, на якому постала в обтягуючій сукні шоколадного відтінку.

Ефектна блондинка, з "мокрою" укладанням на голові, повернулася до камери спиною, блиснувши апетитним "горішком", упакованим в щільну тканину, і спокусливими обрисами пружного бюста.

Раніше ми писали, що Міша Романова з мокрим волоссям, балансувала на стільці, стоячи на колінах, в червоному розпусному бікіні. Варто відзначити, зірці є, чим похвалитися, тому артистка не упускає випадок роздягнутися перед камерою.

В руках розкута Міша тримала келих з шампанським.

Нагадаємо, Міша Романова вразила розмірами бюста і сміливою позою в мікро-бікіні

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