Колишня солістка "ВІА Гри", співачка Міша Романова блиснула формами в спокусливому образі
Відома красуня похвалилася новими фото в Instagram, передає Politeka.net.
"Костюмчик прям по мені. Вам так не здається? І кому те ж все це дістанеться", - каже артистка викручуючись перед дзеркалом.
Романова одягнена в чорний топ і картатий костюм - піджак і екстра міні-спідницю. Пікантності образу додають високі ботфорти.
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Артистка красується у всеозброєнні - з розкішним укладанням, яскравим макіяжем і червоним лаком на нігтях.
Раніше ми повідомляли, що 30-річна екс-учасниця групи ВІА Гра опублікувала свіже фото, на якому постала в обтягуючій сукні шоколадного відтінку.
Ефектна блондинка, з "мокрою" укладанням на голові, повернулася до камери спиною, блиснувши апетитним "горішком", упакованим в щільну тканину, і спокусливими обрисами пружного бюста.
Раніше ми писали, що Міша Романова з мокрим волоссям, балансувала на стільці, стоячи на колінах, в червоному розпусному бікіні. Варто відзначити, зірці є, чим похвалитися, тому артистка не упускає випадок роздягнутися перед камерою.
В руках розкута Міша тримала келих з шампанським.
Нагадаємо, Міша Романова вразила розмірами бюста і сміливою позою в мікро-бікіні
А ще Politeka писала, що дитина поріднила Мішу Романову і Макса Барських, співачка приголомшила звісткою
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