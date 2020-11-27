Бывшая солистка "ВИА Гры", певица Миша Романова блеснула формами в соблазнительном образе
Известная красотка похвасталась новыми фото в Инстаграм, передает Politeka.net.
«Костюмчик прям по мне. Вам так не кажется? И кому то же все это достанется», - говорит артистка выкручиваясь перед зеркалом.
Романова одета в черный топ и клетчатый костюм - пиджак и экстра мини-юбку. Пикантности образу добавляют высокие ботфорты.
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Артистка красуется во всеоружии – с роскошной укладкой, ярким макияжем и красным лаком на ногтях.
Ранее мы сообщали, что 30-летняя экс-участница группы ВИА Гра опубликовала свежее фото, на котором предстала в обтягивающем платье шоколадного оттенка.
Эффектная блондинка, с "мокрой" укладкой на голове, повернулась к камере спиной, сверкнув аппетитным "орешком", упакованным в плотную ткань, и соблазнительными очертаниями упругого бюста.
Ранее мы писали, что Миша Романова с мокрыми волосами, балансировала на стуле, стоя на коленях, в красном развратном бикини. Стоит отметить, звезде есть, чем похвастаться, поэтому артистка не упускает случай раздеться перед камерой.
В руках раскрепощенная Миша держала бокал с шампанским.
Напомним, Миша Романова поразила размерами бюста и смелой позой в микро-бикини
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