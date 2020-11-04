Известная певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Миша Романова похвалилась откровенным нарядом для выступления

Звезда выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" серию фото из-за кулис одного из киевских клубов, пишет Politeka.net. Она предстала в лоснящейся зеленом жакете, плотных трусах с поясом и вызывающих чулках. Компанию Мише Романовой составили де девушки в фиолетовых очках, разноцветных жакетах другого фасона и черных боди - судя по всему, красотки танцевали на сцене.

Певица сфотографировалась с коллегами перед выступлением, принимая различные позы и меняя выражение лица. На одном из снимков Миша с томным выражением дотронулась до ноги одной танцовщицы, а на другом заставила смеяться вторую.

"Люблю, когда в команде абсолютная гармония ❤️🙌🏻За 10 минут до выхода на сцену", - сообщила исполнительница в описании под фото.

Пользователи соцсети в комментариях восхитились тем, насколько ярко выглядит Миша Романова и ее партнерши:

"Любовь 💓"; "Девочки очень стильно, красиво подходите друг другу, круто ваууу!!!!!😍😍🔥🔥❤️"; "Костюмы огонь! А очки...боже 😻😻😻 где такие найти?"; "Супер девчонки 😍😍😍👍👍💙💛🌹🌹🌹"; "Это главное в команде, когда все на одной волне, тогда приятно работать, или скорее проживать, и кайфовать на сцене😉"; "Красивая и талантливая 🌹🌹🌹".

Напомним, что Миша Романова вывалила бюст в "тесном" платье: "Пытаетесь быть похожей на Свету Лободу, но...".

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