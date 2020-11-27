Відома модель і починаюча співачка Соня Євдокименко, внучка Софії Ротару, показала себе на відпочинку

На фото красуня сиділа на стільці, позуючи на балконі. Красуня задерла їх вгору, хвалячись їх довгою і стрункістю. Соня здалася зі спини, залишивши волосся розпущеним. Євдокименко дивилася на пляж і пальми, релаксуючи на відпочинку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Листівка з Тулума. Якби ви могли телепортуватися в будь-яку точку світу, куди б ви пішли?",- написала зірка.

Друг Світлани Лободи Бічолла теж прокоментував фото:"Кайф".

Фанати поставили понад 900 лайків і написали коментарі:

"На гребані Мальдіви", " В Неаполь. Літо, море, сонце, піца", "в Шорію", "Просто дивно ! Якби я вважав за краще, я б поїхав до Австралії або Нової Зеландії".

Ми писали, що внучка знаменитої української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко влаштувала зухвалу фотосесію в машині в спокусливому вбранні.

На фото Соня сидить в машині з відкритими дверцятами. На дівчині стильний купальник кольору хакі з глибоким декольте і кокетливим декором на ньому. Зверху красуня накинула вільну білу сорочку, яку вона залишила розстебнутою.

Повідомлялося, що юна Софія Євдокименко, яка зараз живе в Нью-Йорку і вчиться в школі Дизайну, серйозно налаштована на створення сім'ї зі своїм новим коханим, якого вона показала в своєму Instagram зовсім недавно.

Соня не розкривала його імені, проте незабаром стало відомо, що вона зустрічається з українцем Денисом Ждановим, який входить до списку мільйонерів американського Forbes.

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