Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко похвасталась шикарным отдыхом в смелом купальнике

Как пишет Politeka.net, модель выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" фото, сделанное во время купания в море. Судя по геолокации, сейчас она отдыхает на популярном пляже в Мексике.

19-летняя Соня Евдокименко сделала селфи, зайдя по пояс в воду. На красотке можно заметить миниатюрный коричневый купальник без бретелек, который так и грозит соскользнуть вниз, а также большие солнцезащитные очки. Камера также запечатлела стройную талию и плоский животик знаменитости, ее мокрые волосы и атмосферные брызги морского прибоя.

"Небо сверху, песок снизу", - подписала пост Соня.

Пользователи соцсети пожелали девушке хорошего отдыха и высказались о ее внешнем виде в комментариях:

"Красавица София 😽"; "Идеально"; "Непорочный ангел"; "О Господи ты просто бесподобная ❤️❤️❤️❤️😍"; "Блин, какие же у вас все в семье тощие! Вас не кормят что ли? Кожа и кости... Соня! Надо кушать!!!!"; "Супер фото🤩❤️✌".

Недавно СМИ сообщили, что Соня Евдокименко готовится выйти замуж за 31-летнего украинца Дениса Жданова, который уже сколотил миллионое состояние и вошел в список Forbes "Топ-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет в сфере технологий". Известно, что мужчина работает вице-президентом в крупной компании. Как заявили источники, София уже получила предложение руки и сердца, а также носит кольцо с бриллиантом, которое может быть помолвочным.

Сама девушка выложила фото, на котором вместе с Денисом запечатлена в одном из Нью-Йорка, где сейчас учится. Молодые люди трогательно обнялись на фоне деревьев.

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