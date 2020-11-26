Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко показала, как проводит отдых
На фото София позирует в купальнике, зайдя частично в море. Красотка показалась в профиль, хвастаясь подтянутой фигурой. Евдокименко оставила волосы распущенными, а образ дополнила очками. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Пост о штормовом плавании", - написала девушка под фото.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под кадром, ведь он был опубликован в сторис Инстаграм.
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До этого Соня опубликовала селфи, зайдя по пояс в воду. На красотке можно заметить миниатюрный коричневый купальник без бретелек, который так и грозит соскользнуть вниз, а также большие солнцезащитные очки. Камера также запечатлела стройную талию и плоский животик знаменитости, ее мокрые волосы и атмосферные брызги морского прибоя.
Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков, включая Софию Ротару, и написали комментарии:
"Русалочка", "Прекрасная", "Наслаждайтесь Мексикой", "Красавица София", "Шикарно", "Чистый ангел", "Идеально", "Нереально", "О Господи ты просто бесподобная", "Блин,какие же у вас все в семье тощие! ( вас не кормят что ли? Кожа и кости.. Соня! Надо кушать!!!!".
Сообщалось, что Модель и начинающая певица Соня Евдокименко покорила нежным образом.
Необычный образ дополнила черная защитная маска на лице, также с оригинальной вышивкой. Вероятно, такой наряд положительно оценила бы звездная бабушка юной артистки.
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А еще Politeka писала, что красавица-внучка Софии Ротару обнажилась ради пикантного фото на отдыхе
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