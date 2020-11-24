Начинающая модель и певица Соня Евдокименко, которая является внучкой легендарной Софии Ротару, впечатлила фигурой в купальнике
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала фото с пляжа. Соня была одета в миниатюрный золотистый купальник, который прикрыл только бюст. Девушка сделала селфи, сфотографировав себя по пояс. Но этого ракурса хватило, чтобы увидеть худобу 19-летней девушки.
«Небо вверху, внизу песок», - подписала фото Евдокименко.
За короткое время ее пост собрал более тысячи лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов. Не обошлось и без критики. Поклонники обратили внимание, что Соня слишком худая. Складывается впечатление, что ее худоба нездоровая.
«О Господи ты просто бесподобная», «Слишком худая», «Красавица София», «Супер Фото», «Идеально», «Блин, какие же у вас все в семье тощие! Вас не кормят что ли? Кожа и кости..Соня! Надо кушать!», «Прекрасная», «Худая такая», - пишут пользователи сети.
Раскрыта причина рака у Заворотнюк, которая порвала все связи с подругами: "Она сама уже поняла, что..."
51-летняя Дженнифер Лопес без белья и комплексов предстала перед камерой: "У красоты нет срока годности"
Новая "ВИА Гра" переборщила со страстью в маечках и шортиках, противоречивые кадры: "Меладзе пора завязать"
Друг Харламова раскрыл настоящую причину развода с Асмус: «Он помешан на...»
Ранее мы писали, что Соня Евдокименко эффектно приспустила пиджак ради пикантного кадра. Девушка дополнила образ едва заметным макияжем и элегантной укладкой. Как известно, красотка учится за границей, где пытается развивать свой блог в Инстаграм.
Напомним, что новая беда подкосила рекордно обедневшую Софию Ротару: появились подробности и фото с места ЧП.
А еще Politeka писала, что София Ротару оказалась в эпицентре скандала в России, досталось Пугачевой: "В отличие от той же Алки...".
Также Politeka сообщала, что София Ротару оказалась не нужна в России, директор певицы сообщил детали: "У Софии Михайловны...".