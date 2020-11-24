Начинающая модель и певица Соня Евдокименко, которая является внучкой легендарной Софии Ротару, впечатлила фигурой в купальнике

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала фото с пляжа. Соня была одета в миниатюрный золотистый купальник, который прикрыл только бюст. Девушка сделала селфи, сфотографировав себя по пояс. Но этого ракурса хватило, чтобы увидеть худобу 19-летней девушки.

«Небо вверху, внизу песок», - подписала фото Евдокименко.

За короткое время ее пост собрал более тысячи лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов. Не обошлось и без критики. Поклонники обратили внимание, что Соня слишком худая. Складывается впечатление, что ее худоба нездоровая.

«О Господи ты просто бесподобная», «Слишком худая», «Красавица София», «Супер Фото», «Идеально», «Блин, какие же у вас все в семье тощие! Вас не кормят что ли? Кожа и кости..Соня! Надо кушать!», «Прекрасная», «Худая такая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Соня Евдокименко эффектно приспустила пиджак ради пикантного кадра. Девушка дополнила образ едва заметным макияжем и элегантной укладкой. Как известно, красотка учится за границей, где пытается развивать свой блог в Инстаграм.

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