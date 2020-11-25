19-летняя внучка украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко впечатлила фигурой во время отдыха

Как сообщает Politeka, фотография была опубликована на странице знаменитости в Instagram.

«Счастливые выходные», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Соня Евдокименко позирует в белоснежной кофте и шортах, демонстрируя безупречные ноги во всей красоте. Это стало причиной бурной реакции со стороны ее поклонников.

«Красиво», «очень круто выглядишь», «солнечная малышка», «обожаю тебя! Выгядишь просто сногсшибательно», - пишут они.

Обратим внимание, что среди лайкнувших фотографию была странице и самой Софии Ротару.

Как сообщалось до этого, 19-летняя модель Соня Евдокименко, которая является внучкой украинской певицы Софии Ротару, похвасталась красотой в белоснежном наряде

На фотографии Евдокименко позирует в белоснежном наряде, элегантно умостившись на полу. Сама звезда написала, что это «домашняя серия» фотографий. Несмотря на то, что особого комментария к снимку знаменитость не оставила – ее поклонники буквально «взорвались» от увиденного.

Напомним, внешность нового жениха-миллионера 19-летней внучки Софии Ротару обескуражила народ: "Какой-то старенький".

Как сообщала Politeka, эффектная внучка Софии Ротару задрала ноги выше головы, приспустив одежду, родители в восторге.

Также Politeka писала, что роскошная внучка Софии Ротару поразила неземной красотой.