19-летняя внучка украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко впечатлила фигурой во время отдыха
Как сообщает Politeka, фотография была опубликована на странице знаменитости в Instagram.
«Счастливые выходные», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Соня Евдокименко позирует в белоснежной кофте и шортах, демонстрируя безупречные ноги во всей красоте. Это стало причиной бурной реакции со стороны ее поклонников.
«Красиво», «очень круто выглядишь», «солнечная малышка», «обожаю тебя! Выгядишь просто сногсшибательно», - пишут они.
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Обратим внимание, что среди лайкнувших фотографию была странице и самой Софии Ротару.
Как сообщалось до этого, 19-летняя модель Соня Евдокименко, которая является внучкой украинской певицы Софии Ротару, похвасталась красотой в белоснежном наряде
На фотографии Евдокименко позирует в белоснежном наряде, элегантно умостившись на полу. Сама звезда написала, что это «домашняя серия» фотографий. Несмотря на то, что особого комментария к снимку знаменитость не оставила – ее поклонники буквально «взорвались» от увиденного.
Напомним, внешность нового жениха-миллионера 19-летней внучки Софии Ротару обескуражила народ: "Какой-то старенький".
Как сообщала Politeka, эффектная внучка Софии Ротару задрала ноги выше головы, приспустив одежду, родители в восторге.
Также Politeka писала, что роскошная внучка Софии Ротару поразила неземной красотой.