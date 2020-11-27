Известная модель и начинающая певица Соня Евдокименко, внучка Софии Ротару, показала себя на отдыхе

На фото красотка сидела на стуле, позируя на балконе. Красотка задрала их вверх, хвастаясь их длинной и стройностью. Соня показалась со спины, оставив волосы распущенными. Евдокименко смотрела на пляж и пальмы, релаксируя на отдыхе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Открытка из Тулума. Если бы вы могли телепортироваться в любую точку мира, куда бы вы пошли?", - написала звезда.

Друг Светланы Лободы Бичолла тоже прокомментировал фото: "Кайф".

Фанаты поставили более 900 лайков и написали комментарии:

"На гребаные Мальдивы", "В Неаполь. Лето, море, солнце, пицца", "В Шорию", "Просто удивительно ! Если бы я предпочел, я бы поехал в Австралию или Новую Зеландию".

Мы писали, что внучка знаменитой украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко устроила дерзкую фотосессию в машине в соблазнительном наряде.

На фото Соня сидит в машине с открытой дверцей. На девушке стильный купальник цвета хаки с глубоким декольте и кокетливым декором на нем. Сверху красотка накинула свободную белую рубашку, которую она оставила расстегнутой.

Сообщалось, что юная София Евдокименко, которая сейчас живет в Нью-Йорке и учится в школе дизайна, серьезно настроена на создание семьи со своим новым возлюбленным, которого она показала в своем Инстаграм совсем недавно.

Соня не раскрывала его имени, однако вскоре стало известно, что она встречается с украинцем Денисом Ждановым, который входит в список миллионеров американского Forbes.

Напомним, внучка Софии Ротару соблазнила миллионера и показала в мокром бикини свои дары природы

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