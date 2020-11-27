Співачка Аліна Гросу зробила зворушливий пост, повернувши шанувальників назад у дитинство
Як передає Politeka.net, 25-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram архівні відео, на яких показала свої перші кроки на терені музики (щоб подивитися ролики, проскрольте вниз).
На кадрах артистка постала, як вона сама повідомила, в трьох-чотирьохрічному віці.
Зазначимо, Аліна рано почала кар'єру в шоу-бізнесі. Вже в три рочки дівчинка взяла участь у конкурсі «Міні-міс Україна». Саме тоді Гросу домоглася своєї першої перемоги - вона заспівала і лідирувала в номінації «Маленька панянка-талант».
У Києві на Аліну звернула увагу співачка і композитор Ірина Білик. Вона подарувала їй пісню "Рушничок", а надалі написала ще кілька: "Свобода", "Бджілка", "Маленька любов" - на цих композиціях виросли сотні тисяч.
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"Друзі, Ви знаєте, тільки почавши говорити, я вже хотіла вчитися співати. У мене не було страху перед виступами: я чітко розуміла, що сцена - це моє! Дуже рада, що в моєму житті все склалося саме так, що мрія бути артисткою здійснилася. Я вдячна всій своїй команді за підтримку, хочу сказати спасибі своїм батькам і звичайно ж, музичній хрещеній Ірині Білик, яка подарувала мені перші пісні! Мій дебютний альбом - дуже добрий, світлий, милий і він вже доступний на всіх цифрових майданчиках! Для всіх своїх маленьких шанувальників❤️ з любов'ю❤️", - поділилася Аліна, не стримуючи емоцій.
Користувачі кинулися з жаром коментувати побачене:
"Я пам'ятаю цей час🤗 Так, а де Відео з "Бджілка"🤔"
"Як ніби повернулася в безтурботне дитинство 🤗 💕 😍 "
"Б..Ди..джілка (саме так я ..називав тебе 😬 😁 😑 👌 😜 "
"Як недавно була така маленька🤗 а тепер така доросла дама 😍"
"Яка милашка 😙 👍 "
"Повернення в дитинство 💕 👍 👍 👍 😍 "
"Ось такою я тебе памятаю 🌹🌹😍😍"
"Боже, як час летить"
"Я росла на цих піснях, і завжди плутала тебе з Асоллю! 👯👯"
"Чи це ти, Алінка?)))) Класссс❤️"
"Господи, а я ж вас такою пам'ятаю!😭 😭 😭 Яка ж я стара!😂"
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