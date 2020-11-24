Украинская певица Алина Гросу раскрыла свое отношение к новому браку

Не так давно знаменитая блондинка рассказала, что развелась с супругом, Александром Комковым, с которым проблемы в отношениях начались сразу после пышной свадьбы.

Певица призналась в одном из интервью, что бывший возлюбленный, вероятно ушел к другой женщине.

Стоит отметить, что отношения Гросу и Комкова произросли из крепкой дружбы, поэтому, как человека звезде было нелегко его потерять, пишет РБК.

"Мы же 24 часа в сутки были с ним на связи в течение пяти лет. Об этом браке я не жалею. Те месяцы, которые я прожила в качестве жены, были для меня счастливыми", - рассказала артистка.

Красотка отметила, что к следующему браку подойдет с большей серьезностью и сейчас Алина не считает важным оформить официально отношения.

По мнению артистки, штамп не обязателен. Певица очень хотела бы, чтобы ее брак стал более долговечным и последним в жизни.

Сейчас украинской знаменитости приписывают роман с российским актером Романом Полянским, который снялся в одном из клипов Алины. Однако последняя отрицает отношения с артистом.

При этом артистка не исключает роман с представителем творческой профессии. Звезда считает, что в любых отношениях нужно избегать соперничества, а нужно поддерживать друг друга и радоваться любым начинаниям второй половинки.

Напомним, Алина Гросу переболела китайским вирусом. Об этом она сообщила в своем Инстаграм.

"Как я соскучилась по родному городу🤗 после болезни, первое, что захотелось приехать в Черновцы и увидеть родных...", - написала артистка.

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