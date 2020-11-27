Певица Алина Гросу сделала трогательный пост, вернув поклонников обратно в детство

Как передает Politeka.net, 25-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм архивные видео, на которых показала свои первые шаги на поприще музыки (чтобы посмотреть ролики, проскролльте вниз).

На кадрах артистка предстала, как она сама сообщила, в трех-четырехлетнем возрасте.

Отметим, Алина рано начала карьеру в шоу-бизнесе. Уже в три годика девочка приняла участие в конкурсе «Мини-мисс Украина». Именно тогда Гросу добилась своей первой победы — она спела и лидировала в номинации «Маленькая барышня-талант».

В Киеве на Алину обратила внимание певица и композитор Ирина Билык. Она подарила ей песню «Рушничок», а в дальнейшем написала ещё несколько: «Свобода», «Бджілка», «Маленькая любовь» - на этих композициях выросли сотни тысяч.

"Друзья, вы знаете, только начав говорить, я уже хотела учиться петь. У меня не было страха перед выступлениями: я четко понимала, что сцена — это мое! Очень рада, что в моей жизни все сложилось именно так, что мечта быть артисткой осуществилась. Я благодарна всей своей команде за поддержку, хочу сказать спасибо своим родителям и конечно же, музыкальной крестной Ирине Билык, подарившей мне первые песни! Мой дебютный альбом — очень добрый, светлый, милый и он уже доступен на всех цифровых площадках! Для всех своих маленьких поклонников❤️ с любовью❤️", - поделилась Алина, не сдерживая эмоций.

Пользователи кинулись с жаром комментировать увиденное:

"Я помню это время🤗 Так, а где видео с "Бджiлка"🤔"

"Как будто вернулась в беззаботное детство 🤗💕😍"

"Би..Ди..джілка(саме так я ..називав тебе😬😁😑👌😜"

"Как недавно была такая маленькая🤗 а теперь такая взрослая дама 😍"

"Какая милашечка😙👍"

"Возвращение в детство 💕👍👍👍😍"

"Ось такою я тебе памятаю 🌹🌹😍😍"

"Боже, как время летит😀"

"Я росла на етих песнях, и всегда путала тебя с Асолью! 👯👯"

"Ты ли это, Алинка?)))) Класссс❤️"

"Господи, а я ведь Вас такой помню!😭😭😭 Какая же я старая!😂"

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