Певица Алина Гросу сделала трогательный пост, вернув поклонников обратно в детство
Как передает Politeka.net, 25-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм архивные видео, на которых показала свои первые шаги на поприще музыки (чтобы посмотреть ролики, проскролльте вниз).
На кадрах артистка предстала, как она сама сообщила, в трех-четырехлетнем возрасте.
Отметим, Алина рано начала карьеру в шоу-бизнесе. Уже в три годика девочка приняла участие в конкурсе «Мини-мисс Украина». Именно тогда Гросу добилась своей первой победы — она спела и лидировала в номинации «Маленькая барышня-талант».
В Киеве на Алину обратила внимание певица и композитор Ирина Билык. Она подарила ей песню «Рушничок», а в дальнейшем написала ещё несколько: «Свобода», «Бджілка», «Маленькая любовь» - на этих композициях выросли сотни тысяч.
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"Друзья, вы знаете, только начав говорить, я уже хотела учиться петь. У меня не было страха перед выступлениями: я четко понимала, что сцена — это мое! Очень рада, что в моей жизни все сложилось именно так, что мечта быть артисткой осуществилась. Я благодарна всей своей команде за поддержку, хочу сказать спасибо своим родителям и конечно же, музыкальной крестной Ирине Билык, подарившей мне первые песни! Мой дебютный альбом — очень добрый, светлый, милый и он уже доступен на всех цифровых площадках! Для всех своих маленьких поклонников❤️ с любовью❤️", - поделилась Алина, не сдерживая эмоций.
Пользователи кинулись с жаром комментировать увиденное:
"Я помню это время🤗 Так, а где видео с "Бджiлка"🤔"
"Как будто вернулась в беззаботное детство 🤗💕😍"
"Би..Ди..джілка(саме так я ..називав тебе😬😁😑👌😜"
"Как недавно была такая маленькая🤗 а теперь такая взрослая дама 😍"
"Какая милашечка😙👍"
"Возвращение в детство 💕👍👍👍😍"
"Ось такою я тебе памятаю 🌹🌹😍😍"
"Боже, как время летит😀"
"Я росла на етих песнях, и всегда путала тебя с Асолью! 👯👯"
"Ты ли это, Алинка?)))) Класссс❤️"
"Господи, а я ведь Вас такой помню!😭😭😭 Какая же я старая!😂"
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