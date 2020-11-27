Популярна модель, бізнесвумен і блогер Кім Кардашьян постала в спокусливому образі в одній білизні

Знаменитість не тільки є світською левицею, а й активно займається розвитком свого бренду білизни, косметики і так далі, пише Politeka.net.

Цього разу красуня позувала в білизні від власної фірми, яка обтягнула її фігуру. Кардашьян одягла білизну красивого, майже тілесного, кольору. Ліфчик обтягнув пишні груди, а його тонкі бретельки ледь не з'їжджали з плечей.

Трусики були стягуючими, вони піднялися вище стегон, обтягнувши талію. В результаті остання здавалася дуже тонкою.

Модель взула босоніжки, які обплели її стрункі ніжки, а довгі шпильки подовжили їх.

Кім розпустила довге хвилясте волосся, і стояла випроставшись у дзеркал. В результаті вона показала свої форми з різних ракурсів - таке важко забути.

За 16 годин пост зібрав понад 30 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали в сторону красуні і її білизни багато хороших коментарів.

Нагадаємо, Кім Кардашьян натягнула на свої пишні стегна тісні штани з червоного латексу, які доповнила топом з такої ж тканини. Корсет чимось нагадував костюм диво-жінки з коміксів. Волосся Кім було червоним, що дуже здивувало її шанувальників. В цілому було помітно, що зірка сильно схудла, в результаті чого стала виглядати молодше своїх років.

Раніше повідомлялося, що Кім Кардашьян позувала в теплих чоботях і білому боді. Красуня присіла навпочіпки, а волосся зібрала в довгу косу. Модель дивилася прямо в об'єктив камери, та хвалилася спокусливим тілом.

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