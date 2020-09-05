Американская икона стиля и бизнес-вумен Ким Кардашьян похвасталась роскошной фигурой в тесном платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Тааак хорошо», - коротко говорится в подписи.

На опубликованных кадрах Кардашьян позирует в эффектном мини-платье, демонстрируя упругую фигуру во всей красе. Также знаменитость поделилась фотографиями, на которых она срывает плода граната. Все это происходит на фоне моря.

«Подберите челюсть, королева сидит!», «на этих фотках нужно было сначала подписать: осторожно! Очень красиво», «мега классная малышка», «хочется увидеть тебя на пляже, на песке», «у тебя просто невероятные формы», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что бизнес-леди и шоувумен Ким Кардашьян похвасталась роскошной фигурой в откровенных нарядах

«Я была польщена возможностью примерить и носить так много разных твоих образов, так что просто должна была поделиться частью его магии и этими подходящими фотографиями. Люблю тебя, Манфред», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Кардашьян позирует в различных пикантных нарядах, каждый из которых кажется, будто на грани приличия. Однако ее поклонники увидели в невероятный восторг от увиденного.

Напомним, пышногрудая Ким Кардашьян опасно наклонилась в тесной маечке.

Как сообщала Politeka, аппетитная Кардашьян в крохотном купальнике изогнулась, доведя до блаженства.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян приняла эффектную позу в лифчике и на шпильках.