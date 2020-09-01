Ким Кардашьян продемонстрировала новое белье на своем идеальном загорелом теле
Знаменитая американская звезда реалити-шоу и бизнесвумен поделилась большим постом, посвященным новой коллекции нижнего белья собственного бренда, в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На первом и последнем фото белье из коллекции демонстрирует сама Ким, а вот на других снимках его можно увидеть на других моделях. Для себя Ким выбрала комплект светло-бежевого цвета из удобной майки и коротких шортиков. Белье сделано в максимально удобном для носки дизайне, однако это не помешало Кардашьян продемонстрировать все изгибы своего тела, а также шикарную грудь в глубоком декольте.
Бежевый оттенок идеально оттенил загорелую кожу красотки, добавив ее образу свежести. Ким позволила своим волосам спадать на плечи крупными волнами, что сделало ее вид более естественным.
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Поклонники звезды тут же засыпали ее комплиментами и лайками.
Ранее мы писали, что Ким опубликовала свежие кадры в своих "сториз" в Инстаграм, на которых предстала в обтягивающей майке и штанах синего цвета.
Брюнетка с распущенными волосами рекламировала косметику и проводила мастер-класс, как ее правильно наносить. При этом Кардашьян без зазрения совести впритык наклонялась к камере, демонстрируя аппетитные "дыньки", которые, казалось, вот-вот выпрыгнут из декольте. Кроме того, невозможно не полюбоваться ее тонкой талией и крутыми бедрами.
Напомним, пышногрудая Ким Кардашьян опасно наклонилась в тесной маечке.
Как сообщала Politeka, аппетитная Кардашьян в крохотном купальнике изогнулась, доведя до блаженства.
Также Politeka писала, что Ким Кардашьян приняла эффектную позу в лифчике и на шпильках.