Ким Кардашьян продемонстрировала новое белье на своем идеальном загорелом теле

Знаменитая американская звезда реалити-шоу и бизнесвумен поделилась большим постом, посвященным новой коллекции нижнего белья собственного бренда, в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На первом и последнем фото белье из коллекции демонстрирует сама Ким, а вот на других снимках его можно увидеть на других моделях. Для себя Ким выбрала комплект светло-бежевого цвета из удобной майки и коротких шортиков. Белье сделано в максимально удобном для носки дизайне, однако это не помешало Кардашьян продемонстрировать все изгибы своего тела, а также шикарную грудь в глубоком декольте.

Бежевый оттенок идеально оттенил загорелую кожу красотки, добавив ее образу свежести. Ким позволила своим волосам спадать на плечи крупными волнами, что сделало ее вид более естественным.

Поклонники звезды тут же засыпали ее комплиментами и лайками.

Ранее мы писали, что Ким опубликовала свежие кадры в своих "сториз" в Инстаграм, на которых предстала в обтягивающей майке и штанах синего цвета.

Брюнетка с распущенными волосами рекламировала косметику и проводила мастер-класс, как ее правильно наносить. При этом Кардашьян без зазрения совести впритык наклонялась к камере, демонстрируя аппетитные "дыньки", которые, казалось, вот-вот выпрыгнут из декольте. Кроме того, невозможно не полюбоваться ее тонкой талией и крутыми бедрами.

Напомним, пышногрудая Ким Кардашьян опасно наклонилась в тесной маечке.

Как сообщала Politeka, аппетитная Кардашьян в крохотном купальнике изогнулась, доведя до блаженства.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян приняла эффектную позу в лифчике и на шпильках.